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«Сделаете – не пожалеете»: простенькие оладушки из вчерашней манной каши от Емельяненко

Телеповар по просьбе подписчиков поделился рецептом вкусного завтрака из минимального набора ингредиентов.

«Сделаете – не пожалеете»: простенькие оладушки из вчерашней манной каши от Емельяненко
Василий Емельяненко. Кадр из шоу "Шеф-повар Василий Емельяненко"/ youtube.com/channel/UCgeval0um2gyuRhP1qch8Uw

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале поделился рецептом оладушек из манки. Он рассказал, что его подписчики любят блюда из минимального набора ингредиентов и простые в приготовлении. И это именно тот случай!

«Готовятся быстро, вкус прикольный», — охарактеризовал он свои манники.

Ингредиенты: манная каша, яйцо 1 шт., любая ягода или сухофрукт (клюква, вяленая вишня, изюм, курага, чернослив на выбор), сахар по вкусу, масло для жарки, панировочные сухари, сметана, сгущенка.

В готовую густую манную кашу с маслом, сахаром и солью бросить яйцо, добавить клюкву (любой другой фрукт, сухофрукт, ягоду), размешать. Попробовать на вкус. Если не хватает сахара или соли, добавить. В рецепте можно использовать обычную вчерашнюю манную кашу, не варить ее специально.

Вылепить оладушки, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать к столу с соусом, смешав сгущенку со сметаной. Готово!

«Вкусно! Обещаю. Сделаете – не пожалеете», — заверил кулинар.

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