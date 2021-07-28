«Очень крутой маринад на квасе»: как готовит сочный шашлык из свинины Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко поделился своим секретом приготовления вкусного шашлыка. «Рассказываю про очень крутой маринад на квасе», — заявил кулинар на своем YouTube-шоу.

Важно подобрать хорошее мясо и проще всего взять свиную шею, которая имеет жировые прослойки. Они в процессе приготовления будут подтапливаться и делать мясо сочнее и мягче.

Нарезать свинину (1 кг) на довольно крупные кусочки, добавить нарубленного соломкой лука (2 головки), нашинкованного крупно имбиря (2 кусочка), несколько гвоздичек (5-6 штук, не разламывать, не крошить), посыпать кориандром (2 чайные ложки), копченой паприкой (для цвета), посолить, полить квасом.

«Хлебная нотка кваса дает свинине определенную услугу», — заметил Василий.

По его словам, напиток улучшает вкус шашлыка, делает его мягче. Кваса лить столько, чтобы мясо не плавало в нем, но было достаточно для пропитки. Шеф использовал чуть больше половины стакана.

Оставить шашлык в маринаде примерно на сутки пропитываться, не меньше. Только в этом случае он получится максимально сочным.

Емельяненко готовил шашлык в тандыре и утверждает, что в нем он получается идеальным, нигде не пригорая. При его отсутствии мясо пожарить привычным способом, на огне.

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