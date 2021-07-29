Секрет приготовления расстегаев от Бельковича, которые напомнят вкус детства

На 12 порций у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушел 211 рубль.

Ингредиенты:

Тесто:

вода 75 мл

молоко 75 мл (5 р.)

мука пшеничная 310 г (15 р.)

яйцо 1 шт. (8 р.)

дрожжи сухие быстродействующие 5 г (6 р.)

сахар 20 г (1 р.)

сливочное масло 35 г (24 р.)

Начинка:

треска филе замороженное 170 г (104 р.)

рис 25 г (50 г отварного) (2 р.)

лук репчатый 2,5 шт. (8 р.)

сливочное масло (замороженное) 40 г (27 р.)

соль

перец

подсолнечное масло 30 мл (3 р.)

яйцо 1 шт. (8 р.)

Рыбный бульон для подачи

ИТОГО: 12 расстегаев = 211 р., 1 расстегай = 17 р.

Приготовление:

Тесто:

Для начала готовим тесто. Для этого смешиваем воду и молоко (по 75 мл) и слегка нагреваем в сотейнике. Снимаем с плиты и добавляем сахар, дрожжи, 1 яйцо, перемешиваем венчиком. Далее добавляем размягченное сливочное масло и замешиваем тесто.

Отправляем тесто в теплое место примерно на 1 час. Затем тесто обмять руками и оставляем еще на 40 минут.

Начинка:

Чистим мелко лук и обжариваем его на подсолнечном масле на сковороде.

Заранее размороженное филе трески нарезаем крупными кусочками и смешиваем с заранее отваренным и остывшим рисом (25 г сухого = 50 г отварного риса). Солим, перчим.

Совет от шефа: «Рыбу можно взять любую, на свой вкус. Главное не рыбный фарш, а крупные кусочки».

Совет от шефа: «Риса в начинке должно быть чуть меньше, чем рыбы».

Отправляем рыбу к луку, перемешиваем.

Трем на крупной терке замороженное сливочное масло (40 г) в начинку.

На стол наливаем 10 мл подсолнечного масла и перекладываем тесто, делим на 12 частей.

Совет от шефа: «Тесто постоянно накрывать полотенцем, чтобы не засохло».

Из каждого кусочка лепим лепешку, кладем в середину начинку, скрепляем тесто сверху, оставив дырочку в середине.

Совет от шефа: «Расстегай – расстегнутый пирожок, в центре всегда дырочка».

На противень кладем пергаментную бумагу, перекладываем расстегаи и накрываем противень пищевой пленкой, даем расстегаям постоять 30 минут.

Отправить противень с расстегаями в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Совет от шефа: «Готовые расстегаи накрыть полотенцем и дать немного постоять и успокоиться, так они будут более мягкие».

Расстегаи подаем с рыбным бульоном.

Приятного аппетита!

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