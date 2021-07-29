Секрет приготовления расстегаев от Бельковича, которые напомнят вкус детства

Ингредиенты:
Тесто:
- вода 75 мл
- молоко 75 мл (5 р.)
- мука пшеничная 310 г (15 р.)
- яйцо 1 шт. (8 р.)
- дрожжи сухие быстродействующие 5 г (6 р.)
- сахар 20 г (1 р.)
- сливочное масло 35 г (24 р.)
Начинка:
- треска филе замороженное 170 г (104 р.)
- рис 25 г (50 г отварного) (2 р.)
- лук репчатый 2,5 шт. (8 р.)
- сливочное масло (замороженное) 40 г (27 р.)
- соль
- перец
- подсолнечное масло 30 мл (3 р.)
- яйцо 1 шт. (8 р.)
- Рыбный бульон для подачи
ИТОГО: 12 расстегаев = 211 р., 1 расстегай = 17 р.
Приготовление:
Тесто:
Для начала готовим тесто. Для этого смешиваем воду и молоко (по 75 мл) и слегка нагреваем в сотейнике. Снимаем с плиты и добавляем сахар, дрожжи, 1 яйцо, перемешиваем венчиком. Далее добавляем размягченное сливочное масло и замешиваем тесто.
Отправляем тесто в теплое место примерно на 1 час. Затем тесто обмять руками и оставляем еще на 40 минут.
Начинка:
Чистим мелко лук и обжариваем его на подсолнечном масле на сковороде.
Заранее размороженное филе трески нарезаем крупными кусочками и смешиваем с заранее отваренным и остывшим рисом (25 г сухого = 50 г отварного риса). Солим, перчим.
Совет от шефа: «Рыбу можно взять любую, на свой вкус. Главное не рыбный фарш, а крупные кусочки».
Совет от шефа: «Риса в начинке должно быть чуть меньше, чем рыбы».
Отправляем рыбу к луку, перемешиваем.
Трем на крупной терке замороженное сливочное масло (40 г) в начинку.
На стол наливаем 10 мл подсолнечного масла и перекладываем тесто, делим на 12 частей.
Совет от шефа: «Тесто постоянно накрывать полотенцем, чтобы не засохло».
Из каждого кусочка лепим лепешку, кладем в середину начинку, скрепляем тесто сверху, оставив дырочку в середине.
Совет от шефа: «Расстегай – расстегнутый пирожок, в центре всегда дырочка».
На противень кладем пергаментную бумагу, перекладываем расстегаи и накрываем противень пищевой пленкой, даем расстегаям постоять 30 минут.
Отправить противень с расстегаями в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Совет от шефа: «Готовые расстегаи накрыть полотенцем и дать немного постоять и успокоиться, так они будут более мягкие».
Расстегаи подаем с рыбным бульоном.
Приятного аппетита!