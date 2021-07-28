Бывший шеф-повар Елизаветы II раскрыл секрет ее любимого напитка

Даррен МакГрейди – бывший королевский шеф-повар, который работал в Букингемском дворце на протяжении 15 лет. Кому как не ему знать все о вкусовых предпочтениях Елизаветы II. В последнее время он периодически рассказывает, какие блюда и напитки больше всего любит королева. Так, ранее повар отметил, что Ее Величество жить не может без шоколадного торта. А вот что касается напитков, то ее фаворитом является коктейль, который делают на основе напитка Pimm’s – это традиционный английский крюшон. Об этом пишет Express.

Ингредиенты: Pimm’s, апельсин, вишня, лимон, клубника, огурец, мята, кусочки льда.

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Способ приготовления: заполнить стакан на треть Pimm’s. Добавить кусочки фруктов, огурца и ягод, а также лед. Украсить мятой.

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