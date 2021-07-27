Так просто – мука, вода и сыр с зеленью: как готовит аппетитные лепешки на сковороде Емельяненко

Кутабы очень любят в Азербайджане за вкус и элементарный набор ингредиентов.

Знаменитый телеповар Василий Емельяненко испробовал несколько рецептов традиционных азербайджанских лепешек кутабов и обнародовал лучший, на его взгляд, на своем YouTube-канале. Набор ингредиентов в нем элементарный, способ приготовления тоже. При этом блюдо получается весьма аппетитным.

Ингредиенты для лепешек: мука – 300 г, вода – 150 г, яйцо – 1 шт., соль – 1 г, растительное масло – 30 мл.

Ингредиенты для начинки: моцарелла, тархун, кинза, базилик, петрушка, мята, копченый перец, сливочное масло.

Начинку можно сделать на свой вкус, варьируя виды сыра, зелени и приправ.

Смешать все ингредиенты для теста, вымешивать до однородного состояния. Сформировать шар, накрыть пищевой пленкой и оставить на один час. Мелко нарезать зелень, натереть на крупной терке сыр, посолить по вкусу, добавить щепотку копченого перца.

В сотейнике растопить сливочное масло. Добавить его несколько столовых ложек в начинку, размешать. Раскатать тонко тесто, если тесто получилось липким, ввести немного муки.

Положить на большой кружок теста начинку, сформировать фаршированные лепешки, похожие на очень крупные вареники. Обжарить кутабы на сухой сковороде с обеих сторон. Готовые лепешки смазать остатками растопленного масла. Накрыть пищевой пленкой и оставить на некоторое время, чтобы масло впиталось.

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