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«Фишка» в панировках: острые картофельные палочки для шашлыков

На две порции блюда у шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 153 рубля.

«Фишка» в панировках: острые картофельные палочки для шашлыков
Острые картофельные палочки. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г (45 р.)

Панировка № 1:

  • кукурузный крахмал — 2 ст. ложки (8 р.)
  • аджика — 1,5 ч. ложки (5 р.)
  • паприка молотая — 1 ч. ложка (4 р.)

Панировка № 2:

  • кукурузный крахмал — 1 ст. ложка с горкой (5 р.)
  • мука — 1 ст. ложка с горкой (2 р.)
  • вода — 2 ст. ложки

Соус:

  • чеснок — 2 зубчика (1 р.)
  • чили перец мини — 1 шт. (10 р.)
  • яблочный уксус — 20 мл (1 р.)
  • соевый соус — 40 мл (6 р.)
  • кетчуп — 1 ст. ложка (4 р.)
  • мед густой — 1 ч. ложка (7 р.)
  • Подсолнечное масло — 500 мл (50 р.)

Подача:

  • Кунжутные семечки — 5 г (3 р.)
  • Зеленый лук — 1 перышко (2 р.)

Итого: 2 порции острых картофельных палочек = 153 р., 1 большая порция острых картофельных палочек = 76 р.

Приготовление:

Фото: СТС

Чистим картофель и режем его на средние палочки. В сковородку наливаем подсолнечное масло для фритюра (500 мл), разогреваем.

Панировка №1:

Фото: СТС

Смешиваем в миске аджику (1,5 ч. ложки), паприку (1 ч. ложку), кукурузный крахмал (2 ст. ложки), перемешиваем. Обваливаем картофель в полученной смеси.

Затем обжариваем во фритюре.

Фото: СТС

Панировка №2:

В остатки первой панировки добавляем кукурузный крахмал (1 ст. ложку с горкой), муку (1 ст. ложка с горкой), воду (2 ст. ложки), также перемешиваем. Обваливаем картофель и отправляем во фритюр.

Фото: СТС

Соус:

Жарим на сковородке выжатый чеснок и перец чили. Добавляем яблочный уксус и соевый соус. Доводим до кипения.

Когда соус закипит, добавляем 1 ст. ложку кетчупа, 1 ч. ложку меда и перемешиваем до однородности.

Фото: СТС

Соусом заливаем картофельные палочки и перемешиваем.

Сервировка:

Перекладываем картофельные палочки в соусе на тарелку, посыпаем колечками зеленого лука и кунжутом.

Приятного аппетита!

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