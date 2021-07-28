«Фишка» в панировках: острые картофельные палочки для шашлыков

Ингредиенты:
- картофель — 800 г (45 р.)
Панировка № 1:
- кукурузный крахмал — 2 ст. ложки (8 р.)
- аджика — 1,5 ч. ложки (5 р.)
- паприка молотая — 1 ч. ложка (4 р.)
Панировка № 2:
- кукурузный крахмал — 1 ст. ложка с горкой (5 р.)
- мука — 1 ст. ложка с горкой (2 р.)
- вода — 2 ст. ложки
Соус:
- чеснок — 2 зубчика (1 р.)
- чили перец мини — 1 шт. (10 р.)
- яблочный уксус — 20 мл (1 р.)
- соевый соус — 40 мл (6 р.)
- кетчуп — 1 ст. ложка (4 р.)
- мед густой — 1 ч. ложка (7 р.)
- Подсолнечное масло — 500 мл (50 р.)
Подача:
- Кунжутные семечки — 5 г (3 р.)
- Зеленый лук — 1 перышко (2 р.)
Итого: 2 порции острых картофельных палочек = 153 р., 1 большая порция острых картофельных палочек = 76 р.
Приготовление:
Чистим картофель и режем его на средние палочки. В сковородку наливаем подсолнечное масло для фритюра (500 мл), разогреваем.
Панировка №1:
Смешиваем в миске аджику (1,5 ч. ложки), паприку (1 ч. ложку), кукурузный крахмал (2 ст. ложки), перемешиваем. Обваливаем картофель в полученной смеси.
Затем обжариваем во фритюре.
Панировка №2:
В остатки первой панировки добавляем кукурузный крахмал (1 ст. ложку с горкой), муку (1 ст. ложка с горкой), воду (2 ст. ложки), также перемешиваем. Обваливаем картофель и отправляем во фритюр.
Соус:
Жарим на сковородке выжатый чеснок и перец чили. Добавляем яблочный уксус и соевый соус. Доводим до кипения.
Когда соус закипит, добавляем 1 ст. ложку кетчупа, 1 ч. ложку меда и перемешиваем до однородности.
Соусом заливаем картофельные палочки и перемешиваем.
Сервировка:
Перекладываем картофельные палочки в соусе на тарелку, посыпаем колечками зеленого лука и кунжутом.
Приятного аппетита!