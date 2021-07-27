Сочные шашлычки из курицы по Лазерсону: мякоть маринуется в кетчупе и становится нежной

К блюду также готовится пряный ароматный соус в азиатском стиле.

Знаменитый телеповар Илья Лазерсон предложил зрителям своего YouTube-канала «Зона Лазерсона» рецепт шашлыков сатай из курицы в азиатском стиле. Мясо, приготовленное таким способом, отличается пряным вкусом и сочностью. Кулинар рекомендовал использовать красную мякоть, например, с бедер, поскольку белое обычно суховато.

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Ингредиенты: куриные бедра, кетчуп, растительное масло, соль, сахар, репчатый лук, чеснок, имбирь, арахис, жгучий перец, куриный бульон или вода, красный сладкий перец, свежий огурец, морковь, лимон.

Мякоть курицы нарезать на кусочки, положить в нее немного кетчупа, растительного масла, соли и сахара, хорошо размешать. Можно переложить в полиэтиленовый пакет. Оставить мариноваться часа на 4, можно больше.

Приготовить соус к шашлычкам. Его можно есть как горячим, так и охлажденным.

Нарезать произвольно лук, измельчить чеснок и имбирь, положить в сотейник с растительным маслом, обжарить. Бросить сюда же арахис, порезать немного жгучего перца, высыпать туда же. Добавить немного кетчупа, размешать, все вместе немного прогреть. Влить небольшое количество воды или куриного бульона, размешать, чуть потушить. Взбить в блендере до однородности.

Куриную мякоть нанизать на палочки (лучше по длине), перемежая кусочками сладкого перца.

Шашлычки сатай можно поджарить как на углях, так и на сковороде с маслом. В самом конце можно посыпать их небольшим количеством кунжута.

Пока мясо готовится, нарезать кубиками огурец, квадратиками сладкий перец и тонкой стружкой при помощи овощечистки морковь. Положить на середину тарелки половинку лимона разрезом вниз, вокруг рассыпать нарезанные овощи. Можно к ним добавить немного жгучего перца. При подаче на стол воткнуть в макушку разрезанного лимона шашлычки. Соус подать отдельно.

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