Просто и доступно: как приготовить сочный яблочный пирог по рецепту Лазерсона

Фрукты в нем карамелизируются и выглядят очень аппетитно.

Известный шеф-повар Илья Лазерсон на своем YouTube-проекте «Зона Лазерсона» поделился авторским рецептом яблочного пирога. В его состав входят доступные ингредиенты, а смотрится он на столе празднично и аппетитно. Это перевернутый пирог с масляным тестом, напоминающим кексовый.

«В этом видео я вам покажу как приготовить карамелизованный заливной яблочный пирог, который получается перевернутым. Его еще называют тарт татен. Похож на шарлотку. Готовится очень просто и быстро», — рассказала Илья Лазерсон.

Ингредиенты для начинки: сахар, яблоки, сливочное масло, светлый ром, корица. На тесто: мука -200 гр., разрыхлитель – 1 упаковка, яйца 4 шт., сахар 120 гр., сливочное масло 130 гр.

Яблоки очистить от кожуры и семечек, нарезать на четвертинки. На горячую сковороду высыпать сахар, положить яблоки и сливочное масло, влить рюмочку рома. При желании добавить корицу, которая даст аромат. Лазерсон подчеркнул, что алкоголь выпарится в процессе приготовления. Когда яблоки карамелизируются, хорошо потемнеют, вытащить их.

Разложить яблоки по кулинарной форме, застеленной пергаментом, закругленной частью вниз. Полить фрукты оставшейся жидкостью из сковороды.

В муку добавить разрыхлитель, вбить яйца, всыпать сахар, растопленное сливочное масло, размешать. Получится жидкое маслянистое тесто. Переложить его на яблоки, разровнять. Поставить в разогретую на 190 градусах духовку, выпекать 30-45 минут.

Пирог достать, оставить на столе, чтобы немного остыл. После этого перевернуть на плоскую тарелку. Есть можно пирог как холодным, так и горячим. Пирог получается за счет сока яблок сочным и нежным.

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