Похоже на мороженое: как приготовить холодный десерт из йогурта, клубники и банана способом Ивлева

Летом, по словам телеповара, эта вкуснятина улетит со стола.

Константин Ивлев на своем YouTube-проекте Ivlev Chef Channel рассказал, что его подписчики давно просят поделиться каким-нибудь легким и полезным рецептом десерта. Телеповар выполнил просьбу поклонников.

«Сегодня я приготовлю банановый десерт с клубникой и медом на кефире. Быстро, просто, безумно вкусно! Отлично освежает и заряжает энергией. Лучший ответ жаре!» — рассказал кулинар.

Ингредиенты: кефир 3,2% или йогурт – 500 мл, мед – 60 г, банан – 3 шт., клубника – 400 г.

Для приготовления десерта понадобятся небольшие силиконовые формочки, из которых удобно его вытаскивать. Но можно сделать и в небольших пиалах. Желатин не понадобится, связующим ингредиентом выступит банан.

В чашу блендера нарезать бананы, влить кефир или йогурт, положить мед. Хорошо взбить. Получается смузи, которое уже можно есть. Разложить продукт по формочкам. От клубники отрезать кусочки с зелеными хвостиками и украсить ягодой десерт. Поставить примерно на час в морозилку.

Вытащить из формочек, в клубнику воткнуть шпажки, получится что-то вроде мороженого на палочке.

«Это безумно вкусно!» — утверждает Константин Ивлев.

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