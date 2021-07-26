Нежный минтай в сливочном соусе: быстрый рецепт тающей во рту рыбы от Емельяненко

Кулинар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», обнародовал на своем канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» рецепт минтая в сливочном соусе. Знакомая и недорогая рыба, по его словам, приготовленная его способом, получается нежной и очень вкусной. При этом процесс не отнимает много времени и исключает жарку.

Ингредиенты: филе минтая без кожи, мука, чеснок, розмарин, лаврушка, топленое масло, молоко.

Очень важно выбрать свежего минтая без посторонних запахов. Сделать филе, убрав кости и кожу. Нарезать на одинаковые кусочки, но можно использовать и филе целиком.

Чеснок (пару зубчиков) нарубить на кусочки, он, по словам Емельяненко, отлично идет к этой рыбе.

В сотейник положить кусочек топленого масла (можно брать сливочное). Бросить чеснок (часть немного оставить). Как только чеснок начнет отдавать свой вкус, огонь убавить и высыпать половину столовой ложки муки, обжарить. Бросить лавровый лист и ветку розмарина. Влить холодное молоко. Когда соус загустеет, добавить соль и перец.

Когда соус начнет закипать, выложить рыбу. Распределить ее по соусу, не мешать, огонь убавить до минимального и выдержать минут пять, в конце положить оставшийся чеснок. Готово!

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