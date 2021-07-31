Тархун и другие лимонады, которые можно приготовить дома

С базиликом и огурцом
В ресторанах за такой лимонад не стесняются брать рублей пятьсот за кувшин. А вы потратите всего ничего.
НАДО: (на 5 порций): 1,5 л охлажденной газированной воды · 1 огурец · 1 небольшой лимон · 5 ст. ложек коричневого сахара · полстакана горячей кипяченой воды · пучок зеленого базилика · лед для подачи.
ГОТОВИМ:
- Огурец и лимон режем тонкими слайсами.
- Листья базилика отрываем от стеблей.
- Готовим сироп: засыпаем сахар горячей воды и размешиваем до полного растворения.
- В кувшин для лимонада кладем лимон и слегка мнем толкушкой. Кладем базилик и огурец, опять мнем.
- Добавляем сироп, газированную воду, перемешиваем.
- В высокие стаканы кладем лед, наливаем лимонад, украшаем край половинкой дольки лимона, сверху кладем листик базилика. Подаем с трубочкой.
Классический с лимонным соком
НАДО: (на 7 порций): 350 г сахара · 2 л холодной газированной воды · 350 мл свежевыжатого лимонного сока · немного мяты для подачи.
ГОТОВИМ:
- Сахар всыпаем в сотейник, наливаем стакан воды и увариваем сироп до полного растворения, постоянно помешивая.
- Сироп полностью остужаем, смешиваем с оставшейся водой и лимонным соком.
- Подаем в кувшине, добавив лед и промытую и обсушенную мяту.
Тархун
Лимонад с таким названием из советского детства помните? Забудьте: этот лимонад натуральный и гораздо вкуснее.
НАДО: (на 5 порций): 1 пучок свежего тархуна (он же эстрагон) · 3 лайма · 1 лимон · 8 ч. ложек сахара · 1,5 л газированной воды.
ГОТОВИМ:
- Тархун моем, сушим бумажным полотенцем, пробиваем в блендере с половиной сахара. Пару веточек оставьте для украшения.
- Лимон и лаймы моем, режем тонкими кружочками, посыпаем оставшимся сахаром.
- Все смешиваем, добавляем газировку, настаиваем в холодильнике час, процеживаем и подаем в сервировочном кувшине, для красоты положив внутрь дольки лайма или лимона, веточки тархуна и лед. При желании можно добавить пищевой краситель, чтобы добиться ярко-зеленого цвета.