Тархун и другие лимонады, которые можно приготовить дома

Освежает и от жары отвлекает!

С базиликом и огурцом

В ресторанах за такой лимонад не стесняются брать рублей пятьсот за кувшин. А вы потратите всего ничего.

НАДО: (на 5 порций): 1,5 л охлажденной газированной воды · 1 огурец · 1 небольшой лимон · 5 ст. ложек коричневого сахара · полстакана горячей кипяченой воды · пучок зеленого базилика · лед для подачи.

ГОТОВИМ:

Огурец и лимон режем тонкими слайсами. Листья базилика отрываем от стеблей. Готовим сироп: засыпаем сахар горячей воды и размешиваем до полного растворения. В кувшин для лимонада кладем лимон и слегка мнем толкушкой. Кладем базилик и огурец, опять мнем. Добавляем сироп, газированную воду, перемешиваем. В высокие стаканы кладем лед, наливаем лимонад, украшаем край половинкой дольки лимона, сверху кладем листик базилика. Подаем с трубочкой.

Классический с лимонным соком

НАДО: (на 7 порций): 350 г сахара · 2 л холодной газированной воды · 350 мл свежевыжатого лимонного сока · немного мяты для подачи.

ГОТОВИМ:

Сахар всыпаем в сотейник, наливаем стакан воды и увариваем сироп до полного растворения, постоянно помешивая. Сироп полностью остужаем, смешиваем с оставшейся водой и лимонным соком. Подаем в кувшине, добавив лед и промытую и обсушенную мяту.

Тархун

Лимонад с таким названием из советского детства помните? Забудьте: этот лимонад натуральный и гораздо вкуснее.

НАДО: (на 5 порций): 1 пучок свежего тархуна (он же эстрагон) · 3 лайма · 1 лимон · 8 ч. ложек сахара · 1,5 л газированной воды.

ГОТОВИМ:

Тархун моем, сушим бумажным полотенцем, пробиваем в блендере с половиной сахара. Пару веточек оставьте для украшения. Лимон и лаймы моем, режем тонкими кружочками, посыпаем оставшимся сахаром. Все смешиваем, добавляем газировку, настаиваем в холодильнике час, процеживаем и подаем в сервировочном кувшине, для красоты положив внутрь дольки лайма или лимона, веточки тархуна и лед. При желании можно добавить пищевой краситель, чтобы добиться ярко-зеленого цвета.

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