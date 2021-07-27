Маринуем 2 минуты: малосольные огурцы от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- говядина тазобедренная часть — 90 г (53 р.)
- огурцы среднеплодные — 1 шт. (13 р.)
- чили перец мини — ½ шт. (5 р.)
- чеснок — 1 зубчик (1 р.)
- соевый соус — 1 ст. ложка (2 р.)
- яблочный уксус — 1 ч. ложка (1 р.)
- сахар — 2 щепотки (1 р.)
- кунжутные семечки — 20 г (12 р.)
- кинза — 5 г (4 р.)
- подсолнечное масло — 50 мл (5 р.)
- соль
- перец
Итого: 1 порция говядины с маринованными огурцами в кунжутном масле = 97 р.
Приготовление:
Огурец режем крупно и смешиваем с выдавленным чесноком. Добавляем 1 ч. ложку уксуса, 1 ст. ложку соевого соуса, 2 щепотки сахара и перемешиваем. Оставляем мариноваться пару минут.
Говядину режем на ломтики и обжариваем до готовности на подсолнечном масле. В процессе солим и перчим.
Кунжутное масло:
В сотейник пересыпаем кунжут и обжариваем в течение 1 минуты, вливаем 30 мл подсолнечного масла, перемешиваем, держим на нагреве секунду и убираем с огня.
Сервировка:
Перекладываем мясо к огурцам, рвем листики кинзы и перемешиваем.
Все это выкладываем на порционную тарелку, поливаем кунжутным маслом и украшаем кинзой.
Приятного аппетита!