Маринуем 2 минуты: малосольные огурцы от главного шеф-повара СТС

На одну порцию у главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 97 рублей.

Ингредиенты:

говядина тазобедренная часть — 90 г (53 р.)

огурцы среднеплодные — 1 шт. (13 р.)

чили перец мини — ½ шт. (5 р.)

чеснок — 1 зубчик (1 р.)

соевый соус — 1 ст. ложка (2 р.)

яблочный уксус — 1 ч. ложка (1 р.)

сахар — 2 щепотки (1 р.)

кунжутные семечки — 20 г (12 р.)

кинза — 5 г (4 р.)

подсолнечное масло — 50 мл (5 р.)

соль

перец

Итого: 1 порция говядины с маринованными огурцами в кунжутном масле = 97 р.

Приготовление:

Огурец режем крупно и смешиваем с выдавленным чесноком. Добавляем 1 ч. ложку уксуса, 1 ст. ложку соевого соуса, 2 щепотки сахара и перемешиваем. Оставляем мариноваться пару минут.

Говядину режем на ломтики и обжариваем до готовности на подсолнечном масле. В процессе солим и перчим.

Кунжутное масло:

В сотейник пересыпаем кунжут и обжариваем в течение 1 минуты, вливаем 30 мл подсолнечного масла, перемешиваем, держим на нагреве секунду и убираем с огня.

Сервировка:

Перекладываем мясо к огурцам, рвем листики кинзы и перемешиваем.

Все это выкладываем на порционную тарелку, поливаем кунжутным маслом и украшаем кинзой.

Приятного аппетита!

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