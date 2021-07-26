Кислинка томата и аромат чеснока: простой соус для шашлыка, которого «не бывает много» от Лазерсона

Телеповар утверждает, что его можно готовить сколько угодно, продукт все равно разлетится со стола.

Знаменитый телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептами вкусных соусов для шашлыка. Среди них оказался и этот – простой, доступный и ароматный. «Любимый моей мамы», — сказа про него шеф.

Ингредиенты: помидор, чеснок, зелень кинзы, рисовый уксус, сахар, соль.

«Этого соуса всегда не хватает, его никогда не бывает много. Очень хорошо залетает!» — прокомментировал Лазерсон.

Свежий томат натереть на терке так, чтобы в руке осталась кожица. В него натереть на более мелкой терке чеснок. Нарубить мелко кинзу. Добавить по вкусу для кислоты рисовый уксус, соль и сахар. Смешать.

«Шикарный соусец!» — похвастался Илья.

Для более равномерной консистенции можно также ввести в состав немного кетчупа.

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