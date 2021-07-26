Кислинка томата и аромат чеснока: простой соус для шашлыка, которого «не бывает много» от Лазерсона

Знаменитый телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептами вкусных соусов для шашлыка. Среди них оказался и этот – простой, доступный и ароматный. «Любимый моей мамы», — сказа про него шеф.
Ингредиенты: помидор, чеснок, зелень кинзы, рисовый уксус, сахар, соль.
«Этого соуса всегда не хватает, его никогда не бывает много. Очень хорошо залетает!» — прокомментировал Лазерсон.
Свежий томат натереть на терке так, чтобы в руке осталась кожица. В него натереть на более мелкой терке чеснок. Нарубить мелко кинзу. Добавить по вкусу для кислоты рисовый уксус, соль и сахар. Смешать.
«Шикарный соусец!» — похвастался Илья.
Для более равномерной консистенции можно также ввести в состав немного кетчупа.