С чесноком и зирой: Лазерсон раскрыл секрет простого и вкусного шашлыка с пряным ароматом

В его составе немного ингредиентов, но за счет масла мясо становится насыщенным.

Если вам надоели привычные маринады для шашлыка, рецепт Ильи Лазерсона сможет вас заинтересовать. На YouTube-шоу «Зона Лазерсона» популярный телеповар предложил мариновать мясо в зире, сухом чесноке и луке. Кулинар посоветовал обязательно включать в состав маринадов растительное масло. За счет него, уверен шеф, мякоть хорошо насыщается вкусами приправ и специй, а во время жарки обретает аппетитную корочку.

Ингредиенты для маринада: растительное масло, сухой чеснок, зира, молотый перец, лук.

Мясо Лазерсон использовал свинины и мариновал его прямо в пищевом пакете. В таком виде оно не только хорошо пропитывается соусом, но и удобно транспортируется до места пикника.

Кладем кусочки мяса в пакет, поливаем растительным маслом, посыпаем сухим чесноком и зирой. Зиру при этом перетираем пальцами, а затем бросаем в мясо. Так аромат приправы лучше проявит себя. Добавляем немного черного перца.

Лук-репку нарезаем на крупные кусочки и отделяем чешуйки, бросаем в пакет. Затем ими нужно будет перемежать на шампурах мясо.

Пакет закрываем и немного разминаем, распределив маринад по свинине. Оставляем мариноваться.

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