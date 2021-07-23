Ольга Прокофьева рассказала, как запекает карпа с гречкой

Актриса Ольга Прокофьева поделилась рецептом запеченного карпа, в котором нестандартно использует гречневую кашу.

«Это вкусная и недорогая рыба. К тому же, если в магазине вам ее почистят и выпотрошат, то и готовится быстро. Только не отрезайте голову: с ней рыбка выглядит красивее», — рассказала 58-летняя артистка.

Она надрезает спинку карпа в нескольких местах крест-накрест и вставляет туда ломтики лимона — чтобы мелкие косточки размягчились. Затем брюшко рыбы актриса набивает недоваренной гречкой и добавляет итальянские травы. Далее карп заворачивается в фольгу и оправляется на смазанном маслом противне в духовку до готовности. Добавим, что запеченную пищу актриса считает намного полезнее, чем жареную.

Кстати, гречку на завтрак Прокофьева готовит по особой методике. Как рассказала Ольга Евгеньевна изданию 7days, сначала она варит кашу в небольшом количестве воды, а когда та выпарится, вливает молоко.

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