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Стейк из цветной капусты за 6 минут от главного повара СТС

На одну порцию у Александра Бельковича ушел 91 рубль.

Стейк из цветной капусты за 6 минут от главного повара СТС
Стейк из цветной капусты. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 120 г (35 р.),
  • бекон – 2 слайса (16 р.),
  • чеснок – 2 зубчика (2 р.),
  • плавленый сыр – 50 г (15 р.),
  • сметана – 1 ст. ложка с горкой (5 р.),
  • петрушка – 2 веточки (3 р.),
  • паприка копченая – 1 щепотка (1 р.),
  • сливочное масло – 20 г (14 р.),
  • соль.

Итого: 1 порция = 91 р.

Приготовление:

Фото: СТС

Из цветной капусты вырезаем стейк и отправляем в кастрюлю. Варим в течение 4 минут.

Фото: СТС

Бекон нарезаем средними кусочками и отправляем на сухую разогретую сковороду.

Фото: СТС

Как только бекон немного обжарился — добавляем мелко порубленный чеснок. Далее добавляем 20 г сливочного масла.

После — отправляем в сковородку цветную капусту и обжариваем с двух сторон. Крошим петрушку.

Фото: СТС

Плавленый сыр смешиваем со сметаной (1 ст. ложка с горкой). Подавать стейк с полученным соусом.

Приятного аппетита!

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