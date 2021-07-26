Стейк из цветной капусты за 6 минут от главного повара СТС

Ингредиенты:
- цветная капуста – 120 г (35 р.),
- бекон – 2 слайса (16 р.),
- чеснок – 2 зубчика (2 р.),
- плавленый сыр – 50 г (15 р.),
- сметана – 1 ст. ложка с горкой (5 р.),
- петрушка – 2 веточки (3 р.),
- паприка копченая – 1 щепотка (1 р.),
- сливочное масло – 20 г (14 р.),
- соль.
Итого: 1 порция = 91 р.
Приготовление:
Из цветной капусты вырезаем стейк и отправляем в кастрюлю. Варим в течение 4 минут.
Бекон нарезаем средними кусочками и отправляем на сухую разогретую сковороду.
Как только бекон немного обжарился — добавляем мелко порубленный чеснок. Далее добавляем 20 г сливочного масла.
После — отправляем в сковородку цветную капусту и обжариваем с двух сторон. Крошим петрушку.
Плавленый сыр смешиваем со сметаной (1 ст. ложка с горкой). Подавать стейк с полученным соусом.
Приятного аппетита!