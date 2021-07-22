Дарья Повереннова поделилась рецептом энергетического батончика

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась идеей для завтрака. Примечательно, что блюдо Поверенновой можно съесть даже по пути на работу.

Дарья подчеркнула, что знает не только вкусный, но и питательный рецепт батончика. Она назвала его энергетическим.

«Завтрак — мое все!» — это про вас? Или у вас с утра, как у меня, например, часто нет аппетита? Предлагаю рецепт энергетического батончика, который, кстати, можно приготовить себе накануне и взять с собой», — отметила Повереннова.

Для приготовления актриса взяла два банана, 150 граммов овсяной крупы, 50 граммов кураги и чернослива, 30 граммов семян подсолнуха и изюма.

Дарья нарезала кружочками бананы, а затем пюрировала их при помощи вилки. К получившейся массе знаменитость добавила крупу, семечки и сухофрукты. Затем Повереннова все тщательно перемешала и выложила на противень с бумагой для запекания.

По словам Дарьи, масса не должна напоминать пластилин или быть слишком жидкой. Из массы Повереннова сформировала прямоугольники толщиной семь-восемь миллиметров. Их актриса отправила в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Когда масса испеклась, Дарья разрезала ее, пока будущие батончики не остыли.

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