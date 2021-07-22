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Как сделать сырники нежнее: рецепт с рисовой мукой

Также предлагаем вам самим приготовить джем для этого завтрака.

Как сделать сырники нежнее: рецепт с рисовой мукой
Сырники - лучший способ накормить маленькую привереду творогом. Фото: Алексей Булатов/КП.

Фудблогер Елена Фенцик предложила нетрадиционный рецепт сырников. Женщина советует использовать рисовую муку вместо пшеничной, что сделает творожную выпечку более нежной и воздушной. Также она сама готовит джем для этого сладкого угощения.

Ингредиенты:

  • 200 граммов 5-процентного сухого творога;
  • три столовые ложки рисовой муки;
  • одно куриное яйцо;
  • половина чайной ложки ванильного сахара и щепотка соли;
  • и для джема
  • 100 граммов клубники;
  • 70 граммов ежевики;
  • столовая ложка сахарной пудры.

Ягоды вместе с сахарной пудрой нужно довести до кипения в сотейнике и варить на среднем огне около 3 минут, затем с помощью блендера сделать из них однородную смесь.

Далее смешать творог, яйцо, соль и ванильный сахар, растереть вилкой до однородной массы. Затем добавить одну столовую ложку рисовой муки и замесить тесто — оно должно хорошо формироваться и не быть слишком липким (в зависимости от влажности творога муки может понадобиться чуть больше или меньше). Далее нужно слепить небольшие сырники и обвалять их со всех сторон в оставшейся муке.

Обжарить на топленом или растительном масле до готовности — сначала без крышки, а затем под ней. Готовые сырники подаем с джемом с свежими ягодами.

«Попробуйте также готовить с этой мукой творожные пудинги и запеканки, добавлять наравне с обычной мукой в блинчики и оладьи — получится очень вкусно», — цитирует фудблогера издание 7days.

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