Как сделать сырники нежнее: рецепт с рисовой мукой

Также предлагаем вам самим приготовить джем для этого завтрака.

Фудблогер Елена Фенцик предложила нетрадиционный рецепт сырников. Женщина советует использовать рисовую муку вместо пшеничной, что сделает творожную выпечку более нежной и воздушной. Также она сама готовит джем для этого сладкого угощения.

Ингредиенты: 200 граммов 5-процентного сухого творога;

три столовые ложки рисовой муки;

одно куриное яйцо;

половина чайной ложки ванильного сахара и щепотка соли;

и для джема

100 граммов клубники;

70 граммов ежевики;

столовая ложка сахарной пудры.

Ягоды вместе с сахарной пудрой нужно довести до кипения в сотейнике и варить на среднем огне около 3 минут, затем с помощью блендера сделать из них однородную смесь.

Далее смешать творог, яйцо, соль и ванильный сахар, растереть вилкой до однородной массы. Затем добавить одну столовую ложку рисовой муки и замесить тесто — оно должно хорошо формироваться и не быть слишком липким (в зависимости от влажности творога муки может понадобиться чуть больше или меньше). Далее нужно слепить небольшие сырники и обвалять их со всех сторон в оставшейся муке.

Обжарить на топленом или растительном масле до готовности — сначала без крышки, а затем под ней. Готовые сырники подаем с джемом с свежими ягодами.

«Попробуйте также готовить с этой мукой творожные пудинги и запеканки, добавлять наравне с обычной мукой в блинчики и оладьи — получится очень вкусно», — цитирует фудблогера издание 7days.

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