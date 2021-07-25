Легкий салат из зелени с кальмарами и аджикой от главного шеф-повара СТС

На две порции у Александра Бельковича ушло 180 рублей.

Ингредиенты:

Кальмары — 2 тушки 150 г (47 р.)

чеснок — 2 зубчика (2 р.)

аджика — 1 ч. ложка (3 р.)

шпинат — 50 г (48 р.)

мангольд — 50 г (49 р.)

петрушка — 1 мал. пучок 10 г (6 р.)

укроп — 1 мал. пучок 10 г (5 р.)

брынза — 20 г (8 р.)

оливковое масло — 20 м (12 р.)

соль

перец

Итого: 2 порции соте из зелени с кальмарами = 180 р., 1 порция соте из зелени с кальмарами = 90 р.

Приготовление:

Обжариваем на оливковом масле чеснок. После – добавляем очищенные и порезанные кольцами кальмары.

Совет от шефа: «Кальмары можно использовать для блюда в любом виде: отварные, нарезанные, замороженные или заменить кальмары на рыбу».

Отправляем 1 ч. ложку аджики, мелко порезанные петрушку, укроп и обжариваем.

Забрасываем к кальмарам шпинат и мангольд, перчим, солим, перемешиваем.

Сервировка

Переложите соте с кальмарами на тарелку и сверху покрошите руками брынзу.

Приятного аппетита!

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