Легкий салат из зелени с кальмарами и аджикой от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Кальмары — 2 тушки 150 г (47 р.)
- чеснок — 2 зубчика (2 р.)
- аджика — 1 ч. ложка (3 р.)
- шпинат — 50 г (48 р.)
- мангольд — 50 г (49 р.)
- петрушка — 1 мал. пучок 10 г (6 р.)
- укроп — 1 мал. пучок 10 г (5 р.)
- брынза — 20 г (8 р.)
- оливковое масло — 20 м (12 р.)
- соль
- перец
Итого: 2 порции соте из зелени с кальмарами = 180 р., 1 порция соте из зелени с кальмарами = 90 р.
Приготовление:
Обжариваем на оливковом масле чеснок. После – добавляем очищенные и порезанные кольцами кальмары.
Совет от шефа: «Кальмары можно использовать для блюда в любом виде: отварные, нарезанные, замороженные или заменить кальмары на рыбу».
Отправляем 1 ч. ложку аджики, мелко порезанные петрушку, укроп и обжариваем.
Забрасываем к кальмарам шпинат и мангольд, перчим, солим, перемешиваем.
Сервировка
Переложите соте с кальмарами на тарелку и сверху покрошите руками брынзу.
Приятного аппетита!