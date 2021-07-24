Курица с репой в сладкой глазури «Бомбито чикен» от главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- куриные окорока — 10 шт. 3 кг (540 р.)
- репа — 1 кг (110 р.)
- чеснок молодой — 6 зубчиков (4 р.)
- соевый соус — 100 мл (14 р.)
- винный уксус — 50 мл (20 р.)
- тростниковый сахар — 2 ст. ложки с горкой (8 р.)
- подсолнечное масло — 60 мл (6 р.)
- перец
Итого: 10 порций курицы с репой в сладкой глазури = 702 р., 1 порция курицы с репой в сладкой глазури = 70 р.
Приготовление:
Для начала нам нужно курицу замариновать. Для этого смешиваем тростниковый сахар (2 ст. ложки с горкой), винный уксус и соевый соус, перчим и добавляем измельченный чеснок. Отправляем в полученную смесь курицу на 10 минут.
Два противня обмазываем подсолнечным маслом (по 15 мл) и перекладываем маринованные окорока. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Репу промываем, сушим и режем на средние дольки.
Совет от шефа: «Гарнир нужно слегка додержать на огне, чтобы получился хрустящий».
Обжариваем репу на сковороде на масле. В середине обжаривания вливаем по 50 мл воды и слегка томим.
Переливаем маринад от курицы в сотейник и вывариваем до густоты на минимальном нагреве.
Выделившийся куриный сок переливаем к маринаду и продолжаем вываривать до загустения.
Совет от шефа: «Когда на противне много мяса, то оно тушится, а не обжаривается из-за выделившегося куриного сока. Поэтому сок надо слить, чтобы курочка подрумянилась».
Переливаем половину вываренного маринада к репке, перемешиваем и держим еще немного на нагреве, пока не выпарится жидкость.
Оставшейся глазировкой смазываем с помощью кисточки каждый окорок и отправляем в духовку еще на 5 минут.
Приятного аппетита!