Курица с репой в сладкой глазури «Бомбито чикен» от главного шеф-повара СТС

На 10 порций у Александра Бельковича ушло 702 рубля.

Ингредиенты:

куриные окорока — 10 шт. 3 кг (540 р.)

репа — 1 кг (110 р.)

чеснок молодой — 6 зубчиков (4 р.)

соевый соус — 100 мл (14 р.)

винный уксус — 50 мл (20 р.)

тростниковый сахар — 2 ст. ложки с горкой (8 р.)

подсолнечное масло — 60 мл (6 р.)

перец

Итого: 10 порций курицы с репой в сладкой глазури = 702 р., 1 порция курицы с репой в сладкой глазури = 70 р.

Приготовление:

Для начала нам нужно курицу замариновать. Для этого смешиваем тростниковый сахар (2 ст. ложки с горкой), винный уксус и соевый соус, перчим и добавляем измельченный чеснок. Отправляем в полученную смесь курицу на 10 минут.

Два противня обмазываем подсолнечным маслом (по 15 мл) и перекладываем маринованные окорока. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Репу промываем, сушим и режем на средние дольки.

Совет от шефа: «Гарнир нужно слегка додержать на огне, чтобы получился хрустящий».

Обжариваем репу на сковороде на масле. В середине обжаривания вливаем по 50 мл воды и слегка томим.

Переливаем маринад от курицы в сотейник и вывариваем до густоты на минимальном нагреве.

Выделившийся куриный сок переливаем к маринаду и продолжаем вываривать до загустения.

Совет от шефа: «Когда на противне много мяса, то оно тушится, а не обжаривается из-за выделившегося куриного сока. Поэтому сок надо слить, чтобы курочка подрумянилась».

Переливаем половину вываренного маринада к репке, перемешиваем и держим еще немного на нагреве, пока не выпарится жидкость.

Оставшейся глазировкой смазываем с помощью кисточки каждый окорок и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Приятного аппетита!

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