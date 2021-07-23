Необычный холодный испанский суп из хлеба и помидоров от Александра Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 141 рубль.

Ингредиенты:

помидоры — 500 г (90 р.)

белый хлеб — ½ шт. 230 г (19 р.)

чеснок — 1 зубчик (1 р.)

винный уксус — 1,5 ч. ложки (4 р.)

перепелиные яйца — 2 шт. (8 р.)

тамбовский окорок — 40 г (13 р.)

оливковое масло — 10 мл (6 р.)

соль

перец

Итого: 2 порции испанского супа «Сальморехо» = 141 р., 1 порция испанского супа «Сальморехо» = 70 р.

Приготовление:

Режем на крупные кубики батон и замачиваем в воде. Добавляем мелко порезанный чеснок, 1,5 ч. ложки винного уксуса, солим, перчим.

На покатой стороне помидоров делаем надрезы крест-накрест и отправляем в кипящую воду на 1 минуту. Затем остужаем, чистим от шкурки и режем на кубики.

Помидоры смешиваем с хлебом и перетираем блендером до однородной консистенции.

Перепелиные яйца разбиваем и отправляем в кипящую воду на среднем огне, варим яйца пашот в течение 1 минуты.

Нарезаем окорок тонкими слайсами.

Сервировка:

Переливаем суп в порционные тарелки, выкладываем сверху кусочки курицы, яйца пашот и поливаем небольшим количеством оливкового масла.

Приятного аппетита!

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