Необычный холодный испанский суп из хлеба и помидоров от Александра Бельковича

Ингредиенты:
- помидоры — 500 г (90 р.)
- белый хлеб — ½ шт. 230 г (19 р.)
- чеснок — 1 зубчик (1 р.)
- винный уксус — 1,5 ч. ложки (4 р.)
- перепелиные яйца — 2 шт. (8 р.)
- тамбовский окорок — 40 г (13 р.)
- оливковое масло — 10 мл (6 р.)
- соль
- перец
Итого: 2 порции испанского супа «Сальморехо» = 141 р., 1 порция испанского супа «Сальморехо» = 70 р.
Приготовление:
Режем на крупные кубики батон и замачиваем в воде. Добавляем мелко порезанный чеснок, 1,5 ч. ложки винного уксуса, солим, перчим.
На покатой стороне помидоров делаем надрезы крест-накрест и отправляем в кипящую воду на 1 минуту. Затем остужаем, чистим от шкурки и режем на кубики.
Помидоры смешиваем с хлебом и перетираем блендером до однородной консистенции.
Перепелиные яйца разбиваем и отправляем в кипящую воду на среднем огне, варим яйца пашот в течение 1 минуты.
Нарезаем окорок тонкими слайсами.
Сервировка:
Переливаем суп в порционные тарелки, выкладываем сверху кусочки курицы, яйца пашот и поливаем небольшим количеством оливкового масла.
Приятного аппетита!