Кислинка творога и сладость абрикоса: как готовит воздушный открытый пирог Антонова

В магазинах стали появляться недорогие хорошей спелости фрукты, а значит, самое время порадовать близких вкусным пирогом! Наталия Антонова предложила своим подписчикам рецепт тарта с воздушной начинкой из творога и абрикосов.

Ингредиенты: мука пшеничная — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйцо — 1 шт., сахар — 1 ст. л., соль — 1 щепотка. Для начинки: творог — 250 г, сметана — 1,5 ст. л., желток — 1 шт., сливки 20% — 20 мл, сахар — 50 г, абрикосы.

«Для песочного теста продукты обязательно должны быть холодными, а масло особенно!» — подчеркнула Наталия Антонова.

Нарезать холодное твердое масло на кусочки и сразу добавить к муке. Размять масло с мукой вилкой, чтобы масса превратилась в мелкую однородную крошку. Добавить яйцо, сахар и щепотку соли. Быстро все перемешать сначала ложкой, а в конце руками, собирая тесто в шар.

Если тесто слишком крутое и не собирается, добавить несколько капель ледяной воды. Обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник минимум на полчаса.

Пока тесто охлаждается, сделать начинку. Положить в чашу блендера творог, сметану, желток, сахар и сливки. Пробить до однородности состава.

Абрикосы вымыть, обсушить при помощи салфетки, разрезать пополам, удалить косточки.

Достать из холодильника охлажденное тесто, раскатать его на пергаменте и переложить в кулинарную форму. (Наталия Антонова использовала диаметром 22 см, дно застилала пергаментом.)

Сверху распределить творожную начинку. Бортики из теста должны быть выше начинки, так как она поднимется во время выпекания.

Сверху разложить половинки абрикосов, при желании можно посыпать сверху коричневым сахаром. Сразу же поставить форму в заранее разогретую духовку и выпекать 30–35 минут при 180 градусах.

Смотрите также