Маринад для шашлыка «Кровавая Мэри»: томатный сок делает мясо особенным

Блюдо от Ильи Лазерсона порадует мягкой кислинкой, которая не получится при помощи уксуса.

Телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-проекте «Зона Лазерсона» рассказал, как он делает маринад для шашлыка под названием «Кровавая Мэри». Не трудно догадаться, что в составе есть томатный сок. Именно он, по мнению знаменитого кулинара, придает мясу приятную кислинку, которая нравится многим.

«У томатного сока мягкая кислота, она будет очень хорошо промариновывать мясо. Я не люблю агрессивную кислоту вроде уксуса», — прокомментировал повар.

Ингредиенты: растительное масло, лук, томатный сок, вустерский соус (ворчестер).

Лазерсон нарезает свиную шею на брусочки и кладет в пакет. Прямо в него выливает растительное масло, добавляет лук, разрезанный на брусочки и разделенный на чешуйки, а также томатный сок, пару чайных ложек вустерского соуса, который придает пикантность. Этих ингредиентов, считает телеповар, достаточно для того, чтобы шашлык получился вкусным и ароматных. Никаких дополнительных приправ, перца и чеснока он не требует.

Ингредиенты в пакете размять, хорошо закрыть и оставить мариноваться.

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