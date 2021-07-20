«Вкуснотища за 10 минут»: как приготовить остренькую закуску из баклажанов в китайском стиле по Лазерсону

Телеповар использовал для этого изысканного блюда довольно простые ингредиенты.

Известный телеповар Илья Лазерсон поделился на своем авторском YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рецептом аппетитной закуски из баклажанов с чесноком и имбирем по-китайски.

«Это блюдо можно считать вегетарианским. Готовится оно за 10 минут и получается просто вкуснотища», — рассказал он.

Ингредиенты: подсолнечное масло, баклажан, соль, крахмал. Для соуса: имбирь, чеснок, сладкий перец, репчатый лук, вода, соевый соус, соус «сладкий чили», сахар, крахмал, кунжутное масло. Для украшения и придания дополнительного вкуса: кинза, зеленый лук, кунжут.

Баклажан с кожурой нарезать на крупные дольки, посолить, обвалять в крахмале. Обжарить в кипящем масле несколькими партиями. Выложить на салфетку.

Кусочек имбиря очистить, нарезать на маленькие кубики. Мелко нарубить чеснок. Сладкий перец тоже нарезать на кубики, нашинковать лук.

В другой кастрюле прогреть в масле чеснок и имбирь, выложить лук с перцем, слегка поджарить. Влить немного воды, соевого соуса, соуса «сладкий чили», размешать, добавить немного сахара. Пару ложек крахмала развести небольшим количеством воды, влить в соус для густоты, размешать. Выложить в соус баклажаны, совсем немного прогреть и добавить чуть-чуть кунжутного масла для аромата и блеска.

Выложить баклажаны в соусе в глубокую тарелку. Посыпать зеленым луком, свежей кинзой и кунжутом.

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