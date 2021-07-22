Картофельные сырники в сырной корочке от шеф-повара СТС

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 247 рублей.

Ингредиенты:

картофель – 500 г (19 р.),

творог зернистый – 200 г (60 р.),

кинза – 2 веточки (4 р.),

петрушка – 2 веточки (3 р.),

зеленый лук – 3 перышка (7 р.),

сыр твердый – 150 г (132 р.),

сметана – 4 ст. ложки с горкой (20 р.),

подсолнечное масло – 20 мл (2 р.),

соль.

Итого: 4 порции (8 картофельных сырников) = 247 р., 1 порция (по 2 картофельных сырника) = 62 р.

Приготовление:

Картошку отварить, остудить и сделать пюре. Добавляем творог (в соотношении 70 % картофеля и 30% творога), перемешиваем.

Совет от шефа: «Творог подойдет любой жирности, но главное, зернистый».

Добавляем петрушку, кинзу и зеленый лук (2 перышка). Солим, перемешиваем.

Сыр трем на мелкой терке.

Совет от шефа: «Твердый сыр натереть на терке мелкими рывками, чтобы получилась стружка для панировки».

Из картофельно-творожного теста формируем шарики и слегка спрессовываем. Обваливаем каждый сырник в сырной стружке со всех сторон.

Полученные сырники жарим на сковородке на растительном масле.

Соус:

Сметану смешиваем с мелко нарезанными колечками зеленого лука (1 перышко), солим щепоткой и тщательно перемешиваем.

Сервировка

Перекладываем сырники на порционные тарелки и подаем со сметанным соусом.

Приятного аппетита!

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