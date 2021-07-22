Картофельные сырники в сырной корочке от шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- картофель – 500 г (19 р.),
- творог зернистый – 200 г (60 р.),
- кинза – 2 веточки (4 р.),
- петрушка – 2 веточки (3 р.),
- зеленый лук – 3 перышка (7 р.),
- сыр твердый – 150 г (132 р.),
- сметана – 4 ст. ложки с горкой (20 р.),
- подсолнечное масло – 20 мл (2 р.),
- соль.
Итого: 4 порции (8 картофельных сырников) = 247 р., 1 порция (по 2 картофельных сырника) = 62 р.
Приготовление:
Картошку отварить, остудить и сделать пюре. Добавляем творог (в соотношении 70 % картофеля и 30% творога), перемешиваем.
Совет от шефа: «Творог подойдет любой жирности, но главное, зернистый».
Добавляем петрушку, кинзу и зеленый лук (2 перышка). Солим, перемешиваем.
Сыр трем на мелкой терке.
Совет от шефа: «Твердый сыр натереть на терке мелкими рывками, чтобы получилась стружка для панировки».
Из картофельно-творожного теста формируем шарики и слегка спрессовываем. Обваливаем каждый сырник в сырной стружке со всех сторон.
Полученные сырники жарим на сковородке на растительном масле.
Соус:
Сметану смешиваем с мелко нарезанными колечками зеленого лука (1 перышко), солим щепоткой и тщательно перемешиваем.
Сервировка
Перекладываем сырники на порционные тарелки и подаем со сметанным соусом.
Приятного аппетита!