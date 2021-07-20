С мясом и жареной морковкой: как сделать советский салат «Обжорка», рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале поделился старым проверенным рецептом салата «Обжорка» из советских времен. А тогда любили простые понятные блюда, но при этом аппетитные.

«У меня этот салат навевает воспоминания о детстве и маме», — рассказал кулинар.

По его словам, гости сметают со стола эту закуску в считанные минуты.

Ингредиенты: морковь — 1 шт., лук — 1 шт., соленый огурец — 4 шт., говядина — 200–250 г, растительное масло, долька лимона, несколько веточек петрушки, несколько листиков сельдерея, майонез — 2 ст. ложки, соль, перец.

Морковку и мясо нарезать тонкой соломкой, лук — мелким кубиком. Эти ингредиенты нужно пожарить отдельно друг от друга. Мясо также можно отварить и нарезать готовым. Но Емельяненко рекомендует жарку: так салат получается вкуснее.

Морковь пассеровать до полуготовности, чтобы чуть похрустывала, в процессе тепловой обработки посолить и поперчить. Мясо жарить минуты 3–5, тоже посолить, поперчить. Лук готовить, пока он не станет мягким, в конце добавить сок из дольки лимона.

«Если обжаривать все ингредиенты вместе, то лук давал бы вкус мясу, мясо луку, и все бы это обменивалось. А, обжарив все по отдельности, мы каждому ингредиенту оставляем свой характерный вкус», — объяснил кулинар.

Нарезать соломкой соленой огурец, смешать с морковкой, мясом, луком, рубленой зеленью. Заправить майонезом.

«Вкус у салата потрясающий, хотя готовить его очень просто», — заверил Василий.

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