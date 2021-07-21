Главный шеф-повар СТС показал, как приготовить маринад для вкусного шашлыка

На 11 порций у Александра Бельковича ушло 1057 рублей.

Ингредиенты:

свиная шея — 2 кг (920 р.)

лук репчатый — 1 кг (33 р.)

газированная минеральная вода — 150 мл (3 р.)

петрушка — 15 г (8 р.)

кинза — 15 г (13 р.)

томаты в с/с — 400 г (44 р.)

чеснок молодой — 3 зубчика (2 р.)

лимон — ½ шт. (4 р.)

сахар — 1 щепотка (1 р.)

паприка — 1 ч. ложка с горкой (5 р.)

лаваш — 2 листа (24 р.)

соль

Итого: 11 порций супер нежного шашлыка = 1057 р., 1 порция супер нежного шашлыка = 96 р.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить маринад. Для этого чистим лук толстой соломкой, солим и мнем руками так, чтобы выделился сок.

Петрушку крупно нарезаем вместе с веточками, отправляем к луку. Туда же – паприку.

Совет от шефа: «Паприка придаст аромат и цвет маринаду».

Беремся за мясо. Нарезаем свинину крупными кусками и отправляем в маринад. Добавляем 150 мл газированной минеральной воды и оставляем на 6 часов, а лучше на ночь.

Совет от шефа: «Шашлык быстрее промаринуется, если добавить немного газированной минеральной воды».

Далее разжигаем мангал. Готовим горячие угли. Насаживаем кусочки мяса на шампуры, отступая по краям так, чтобы мясо не свисало с шампуров. Перекладываем шампура с мясом на мангал.

Совет от шефа: «Мясу нужно подрумяниться и подпечься с каждой стороны, поэтому медленно и равномерно обжаривать мясо, проворачивая на шампурах».

Совет от шефа: «Чтобы мясо не сгорело, нужно тушить открытый огонь с помощью воды».

Соус:

В миску выливаем томаты и там же ножом их режем. Добавляем чеснок, кинзу, 1 щепотку сахара и сок ½ лимона, солим, перчим.

Приятного аппетита!

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