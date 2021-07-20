Запеченная фаршированная картошка для пикника от шеф-повара СТС

На семь порций у Александра Бельковича ушло 344 рубля.

Ингредиенты:

картофель средний 7 шт. (63 р.)

российский сыр 160 г (62 р.)

копченая куриная грудка 400 г (148 р.)

чеснок 2 зубчика (2 р.)

укроп 10 г (5 р.)

сметана 15% 300 г (61 р.)

подсолнечное масло 35 мл (3 р.)

соль

перец

Итого: 7 порций (14 лодочек) фаршированного картофеля = 344 р., 1 порция (по 2 лодочки) фаршированного картофеля = 49 р.

Приготовление:

Обмазываем каждый картофель растительным маслом, солим, заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться на 1 час при температуре 200 градусов.

Запеченный картофель разрезаем на две части, с помощью столовой ложки делаем углубления в виде лодочек, оставив стенки с мякотью.

Мелко режем куриную копченую грудку. Добавляем мелко порезанный укроп и чеснок.

Заправляем полученные ингредиенты сметаной и тщательно перемешиваем.

Трем на крупной терке сыр и отправляем к начинке, перемешать.

Картофельную мякоть от лодочек мелко нарезаем, отправляем в начинку.

Каждую картофельную лодочку фаршируем начинкой и перекладываем на противень.

Посыпаем каждую сыром, натертым на мелкой терке и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Приятного аппетита!

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