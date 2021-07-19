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Шашлык в стиле СССР: Ивлев нарезает мясо на кусочки в 2 сантиметра и маринует в газировке и масле

Состав в этом блюде простой, но соблюдение технологий позволяет добиться нужного результата.

Шашлык в стиле СССР: Ивлев нарезает мясо на кусочки в 2 сантиметра и маринует в газировке и масле
Константин Ивлев. Фото: instagram.com/ivlevchef/

Константин Ивлев в эфире своего YouTube-проекта Ivlev Chef Channel раскрыл секрет авторского сочного шашлыка из свинины. Прежде всего мясо изначально должно быть качественным, как его правильно выбрать, мы рассказывали ранее.

Далее мякоть нужно нарезать на кубики в 2–2,5 сантиметра. Именно такие кусочки, по мнению знаменитого кулинара, идеально прожариваются, не теряя своей сочности.

Затем довольно крупно нарубить репчатый лук. Этого овоща можно не жалеть.

«Сок лука расщепляет мясные волокна, мясо от него становится нежнее и интереснее», — прокомментировал Константин.

Шашлык.
Шашлык. Фото: Globallookpress.com

Бросить лук в миску с кусочками свинины, обильно посолить, посыпать черным перцем, полить небольшим количеством растительного масла и обычной газированной водой. Ивлев подчеркнул, что это не должна быть минералка с характерным вкусом вроде «Боржоми» или «Ессентуков». (На 1,5 кг мяса использовать около 300 граммов воды).

Далее руками все перемешать и оставить мариноваться. По словам шеф-повара, такой простой шашлык получается очень сочным благодаря газированной воде и свиному жиру.

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