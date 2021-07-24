Необычные рецепты блюд из кабачков

Тальятелле с цукини

Цукини — это ведь разновидность кабачка (хотя некоторые считают, что наоборот). Пасту можно взять любую, но в данном случае тальятелле смотрится выигрышнее.

НАДО (на 4 порции): 240 г тальятелле · 250 г цукини · 250 г стручковой фасоли (или зеленого горошка) · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 луковица · 2 ч. ложки лимонной цедры · стакан тертого пармезана · 1/3 стакана сливок · 1 ст. ложка лимонного сока · соль-перец.

ГОТОВИМ:

Пасту отвариваем согласно инструкции до состояния альденте. Откидываем на дуршлаг в миску, сохранив жидкость, и возвращаем в кастрюлю. Лук режем тонкими полукольцами, цукини — тонкими длинными полосками (удобнее делать это ножом для чистки для овощей). Высыпаем на разогретую сковороду с маслом и жарим для мягкого состояния цукини. Добавляем в сковороду стручковую фасоль (замороженную предварительно обдайте кипятком и дайте воде стечь), лимонную цедру, перемешиваем и готовим пару минут. Содержимое сковороды перекладываем в кастрюлю с пастой, добавляем пармезан, сливки, лимонный сок и 1 стакан воды, слитой с пасты, и ставим на огонь. Готовим, помешивая, 2 минуты, солим-перчим.

Запеканка из кабачков

НАДО (на 4 порции): 800 г молодых кабачков · 100 г твердого сыра ·

4 яйца · 4 ст. ложки с горкой сметаны 20% · 1 зубчик чеснока · немного укропа и зеленого лука ·

1/2 ч. ложки черного молотого перца · 1 ч. ложка соли · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

Яйца взбиваем вилкой в однородную массу, добавляем сметану, соль, перец, измельченный чеснок, измельченный укроп, перемешиваем. Чистые кабачки режем кольцами толщиной 5 — 7 мм. Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем кабачки слоями (неплотно). Заливаем кабачки яично-сметанной смесью. Сверху посыпаем тертым сыром. Выпекаем 30 минут при 180 °С до золотистой корочки. Вынимаем из духовки, подаем в форме, посыпав зеленым луком.

Фаршированные кабачки

НАДО (на 6 порций): 6 одинаковых молодых кабачков · 600 г мясного фарша · 100 г твердого сыра · 200 г помидоров · 2 луковицы · 30 мл растительного масла · соль-перец · пучок укропа · греческий йогурт или сметана для подачи.

ГОТОВИМ:

Кабачки моем, сушим, обрезаем кончики, разрезаем вдоль пополам. Ложкой вынимаем мякоть, оставляя бортики толщиной 5 — 7 мм. Противень застилаем пергаментом, выкладываем лодочки. Мякоть кабачков измельчаем (влагу можно отжать), томаты режем кубиком, мелко шинкуем лук. В разогретой сковороде на масле жарим лук до золотистости, добавляем фарш, обжариваем 10 минут. Добавляем мякоть кабачков, помидоры — жарим, помешивая, 8 минут. Солим-перчим. Заполняем лодочки начинкой, посыпаем тертым сыром. Запекаем 40 минут при 180 °С. Подаем, посыпав нарезанным укропом, с йогуртом или сметаной.

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