Окрошка «как у мамы»: шеф-повар Емельяненко смешивает зелень с желтками для насыщенности вкуса

Этот рецепт прост в реализации, кроме того, в нем используются знакомые ингредиенты.

Телеповар Василий Емельяненко, ставший известным после проекта «Мастер-шеф», на авторском YouTube-шоу Gadget Chef раскрыл секрет вкусной окрошки с насыщенным вкусом из простых и знакомых ингредиентов. Рецепт ему рассказала его мама, теперь известный кулинар использует его в своем меню.

Ингредиенты: огурцы — 2 шт., вареная колбаса — 250 г, яйца вареные — 2 шт., редис — 2 шт., зеленый лук — 2-3 шт., картофель вареный — 1 шт., квас — 250 мл, сметана 15%, укроп — 1 пучок, соль — по вкусу, горчица острая — 1ст. ложка, хрен — 1 ст. ложка.

Мелко нашинковать зелень, немного посолить, тщательно смешать с яичными желтками в кашицу. Затем добавить горчицу, хрен, сметану и все еще раз перемешать. Заправке дать настояться 10 минут. Именно этот состав сделает окрошку насыщенной и ароматной.

В кастрюле соединить нарезанные кубиком огурцы, редис, колбасу, белки яиц, картофель, перемешать. Разложить по тарелкам нарезанные ингредиенты, добавить по столовой ложке заправки и залить квасом.

Смотрите также