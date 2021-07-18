Подавали в ресторанах СССР: Лазерсон раскрыл секрет вкусного салата с мясом «Архиерейский»

Телеповар утверждает, что знает, как его сделать быстро.

Многие жители постсоветского пространства грустят о простой, но при этом аппетитной кухне СССР. Ведь тогда разработками рецептов занимались профессиональные технологи, которые заботились, чтобы люди получали от пищи не только удовольствие, но и пользу. Кроме того, они частенько имели низкую себестоимость.

Телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-проекте «Зона Лазерсона» раскрыл секрет одного из салатов с говядиной, который очень любили советские хозяйки. Но чаще всего закуску подавали в ресторанах СССР. Речь идет о салате «Клязьма» или «Архиерейском» салате.

«Придумали его еще во времена СССР в Суздали. Готовится просто и получается бомбическое блюдо», — рассказал Илья.

Ингредиенты: 1 морковь, 1 репчатый лук, 1 редька (можно использовать и зеленую, и белую), говядина, вареное куриное яйцо, молотый перец, петрушка, майонез.

Морковку и лук нарубить соломкой, обжарить на растительном масле. Редьку тоже порезать тонкой соломкой, бросить в холодную оду и чуть вымочить. Заранее отварить кусочек говядины (размером примерно, как редька, но можно и больше, по вкусу), измельчить таким же образом. Вареное яйцо нарезать кубиками.

Морковь и лук остудить. Все смешать, заправить майонезом, поперчить, посыпать сверху рубленой петрушкой. Можно украсить дольками вареного яйца. По словам Ильи Лазерсона, салат получается очень вкусным. Подходит как для праздников, так и для семейного ужина.

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