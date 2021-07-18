Разрезаем лаваш и кладем сырно-овощную начинку: быстрая закуска для компании по рецепту Емельяненко

Блюдо очень простое, а смотрится на столе отлично.

Телеповар Василий Емельяненко, ставший известным после проекта «Мастер-шеф», рассказал на своем YouTube-проекте Gadget Chef, как он готовит аппетитную закуску из армянского лаваша.

«Это очень простое блюдо, с которым справится даже ребенок», — презентовал его Василий.

Ингредиенты: куриная грудка, болгарский перец — небольшой кусочек, огурец, томат, сыр, чеснок, сметана 20%, морковь корейская, пекинская капуста, соль, перец, лайм, растительное масло.

Болгарский перец нарезать тонкой соломкой, огурцы и томаты — тонкими слайсами. Через пресс пропустить зубчик чеснока, смешать со сметаной. В соус добавить соль, перец и несколько капель сока лайма.

Тонко нарезать куриную грудку и обжарить на растительном масле, посолить, поперчить. Армянский лаваш разрезать вдоль на две половины и обе части изнутри промазать чесночно-сметанным соусом. Выложить на лаваш корейскую морковь, плавленый сыр, томаты, огурцы, болгарский перец, кусочки обжаренной куриной грудки. Накрыть листьями пекинской капусты.

Лаваш с начинкой завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Нарезать на кусочки, подать к столу.

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