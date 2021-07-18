«Любят даже мясоеды»: как готовит сочный шашлык из кабачков с чесночно-картофельным соусом Ивлев

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel уже успел рассказать, как он готовит свиной шашлык в чесночно-имбирном маринаде, а также простой шашлычок из курицы в майонезе. Теперь настала очередь рецепта вегетарианского шашлыка. Но не спешите с выводами! Шеф-повар утверждает, что он понравится многим, тем более с ароматным французским соусом руй.

«Сезон пикников в разгаре, поэтому речь снова о шашлыках. Но не о мясных, а об овощных! Их любят все: вегетарианцы, «зожники» и даже мясоеды. Сегодня я приготовлю шашлык из молодых кабачков и томатов черри. А к нему – яркий, густой, сытный и пикантный соус родом из Франции – руй», — прокомментировал Константин.

Ингредиенты: молодые кабачки – 5 шт., соль, перец – по вкусу, копченая паприка – 1 ч. л., тимьян сушеный – 1/2 ч. л., оливковое масло – 50 г, черри томаты – 250 г. Для соуса руй: печеный картофель – 200 г, оливковое масло – 100 мл, чеснок – 10 г, острая паприка – 1/2 ч. л., сладкая паприка – 1/2 ч. л., соль, перец – по вкусу.

Кабачки нарезать довольно крупными брусочками, поперчить, немного полить маслом, посолить, посыпать тимьяном и копченой паприкой. Размешать, насадить на шпажки, перемежая томатами черри. Обжарить на огне.

Пока овощи готовятся, можно приготовить соус. Заранее запеченный картофель слегка размять руками, положить в чашу блендера, посолить, добавить чеснок, острый кайенский перец, сладкую паприку, залить оливковым маслом. Взбить.

Готовый шашлык досолить по вкусу, посыпать свежим базиликом. Благодаря картофельному соусу овощное блюдо становится не только вкуснее, но и сытнее. С руем также можно есть рыбу в любом виде и просто намазывать его на хлеб.

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