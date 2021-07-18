«Всего за 20 минут»: Антонова показала, как испечь быстрые ватрушки к чаю

Наталия Антонова довольно часто рассказывает своим подписчикам в Instagram о способах приготовления тех или иных блюд. На этот раз она решила поделиться рецептом ватрушек к чаю.

«Мне захотелось порадовать вас еще одним легким рецептом! Быстрые ватрушки к чаю всего за 20 минут», — написала Антонова.

Ингредиенты: 200 г творога, 2 белка, 1 ст.ложка сахара, 2 ст.ложки муки, ананас, ягоды.

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Способ приготовления: Ингредиенты перемешать. На поверхность, посыпанную мукой, выложить ложкой шарики. Сформировать маленькие блинчики, на которые выложить ананас. Края завернуть. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут до золотистых краев. Остудить, посыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.

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