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Острые куриные крылья на мангале от главного шеф-повара СТС

На пять порций у Александра Бельковича ушло 492 рубля.

Острые куриные крылья на мангале от главного шеф-повара СТС
Острые куриные крылья на решетке и шампиньоны по-армянски. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • куриные крылья целые — 15 шт. (285 р.)
  • шампиньоны (крупные) — 500 г (90 р.)
  • сливочное масло — 100 г (67 р.)
  • наршараб гранатовый соус — 130 мл (44 р.)
  • аджика — 1,5 ч. ложки (5 р.)
  • сахар — 2 щепотки (1 р.)
  • соль
  • перец

Итого: 5 порций острых куриных крыльев с шампиньонами по-армянски = 492 р.,

Приготовление:

Сначала готовим маринад. В большую миску наливаем гранатовый соус, добавляем аджику, 2 щепотки сахара, перчим и тщательно перемешать.

Фото: СТС

Отправляем крылья в полученный маринад на пару часов.

Фото: СТС

После – перекладываем крылья на решетку, равномерно распределяем по поверхности и жарим на мангале с двух сторон на тлеющих углях до готовности. В процессе обжаривания солим парой щепоток.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Посолить крылья надо в процессе обжаривания, если соль добавить в маринад, то получится слишком жидкий».

Далее беремся за грибы. Отрываем у шампиньонов ножки и в каждую шапочку всыпаем по щепотке соли. Перекладываем грибы на решетку и отправляем на мангал, держим на нагреве до готовности.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Чем крупнее шампиньоны, тем лучше».

Ножки шампиньонов насаживаем на шампур и обжариваем на мангале до готовности.

Фото: СТС

Когда в шапочках шампиньонов появится бульон, в каждую шапочку отправляем по кусочку сливочного масла и перчим по вкусу. Держим на нагреве пока не растопится масло.

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