«Чудо-блюдо»: как вкусно потушить говядину с вишней

На восемь порций у Александра Бельковича ушло 793 рубля.

Ингредиенты:

говяжья лопатка – 500 г (290 р.),

говяжья тазобедренная часть – 500 г (295 р.),

морковь – 4 шт. (28 р.),

лавровый лист – 2 листа (1 р.),

корица – 1 палочка (20 р.),

вишня – 380 г (125 р.),

паприка копченая – 1 ч. ложка (8 р.),

сливочное масло – 30 г (20 р.),

зира – небольшая щепотка (2 р.),

подсолнечное масло – 15 мл (1 р.),

душистый перец горошком – мал. горсть (1 р.),

черный перец горошком – мал. горсть (2 р.),

соль.

Итого: 8 порций тушеной говядины с вишней = 793 р., 1 порция тушеной говядины с вишней = 99 р.

Приготовление:

В первую очередь обжариваем на сковороде на растительном масле куски мяса до золотистой корочки и перекладываем в форму для запекания.

Совет от шефа: «Предварительно слегка обжарить кусочки мяса – запечатать, чтобы говядина получилась сочная и ароматная внутри».

Далее отправляем вишню вместе с веточками к мясу, равномерно распределив по площади формы.

Сверху — душистый и черный перец горошком, палочку корицы углубить в центр, 2 лавровых листа, сыпем 1 ч. ложкой паприки, солим щепоткой и вливаем 250 мл воды.

Форму с мясом заворачиваем в фольгу и делаем сверху несколько дырочек.

Отправляем форму с мясом в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Морковь чистим, нарезаем средними кусочками и варим до готовности.

Сливаем воду от моркови и мнем толкушкой до пюреобразной консистенции, добавляем кусочек сливочного масла, перетертую в ступке горсть зиры, солим и тщательно перемешиваем.

На порционную тарелку выкладываем морковное пюре и кусочки мяса с вишней

Приятного аппетита!

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