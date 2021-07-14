«Чудо-блюдо»: как вкусно потушить говядину с вишней

Ингредиенты:
- говяжья лопатка – 500 г (290 р.),
- говяжья тазобедренная часть – 500 г (295 р.),
- морковь – 4 шт. (28 р.),
- лавровый лист – 2 листа (1 р.),
- корица – 1 палочка (20 р.),
- вишня – 380 г (125 р.),
- паприка копченая – 1 ч. ложка (8 р.),
- сливочное масло – 30 г (20 р.),
- зира – небольшая щепотка (2 р.),
- подсолнечное масло – 15 мл (1 р.),
- душистый перец горошком – мал. горсть (1 р.),
- черный перец горошком – мал. горсть (2 р.),
- соль.
Итого: 8 порций тушеной говядины с вишней = 793 р., 1 порция тушеной говядины с вишней = 99 р.
Приготовление:
В первую очередь обжариваем на сковороде на растительном масле куски мяса до золотистой корочки и перекладываем в форму для запекания.
Совет от шефа: «Предварительно слегка обжарить кусочки мяса – запечатать, чтобы говядина получилась сочная и ароматная внутри».
Далее отправляем вишню вместе с веточками к мясу, равномерно распределив по площади формы.
Сверху — душистый и черный перец горошком, палочку корицы углубить в центр, 2 лавровых листа, сыпем 1 ч. ложкой паприки, солим щепоткой и вливаем 250 мл воды.
Форму с мясом заворачиваем в фольгу и делаем сверху несколько дырочек.
Отправляем форму с мясом в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.
Морковь чистим, нарезаем средними кусочками и варим до готовности.
Сливаем воду от моркови и мнем толкушкой до пюреобразной консистенции, добавляем кусочек сливочного масла, перетертую в ступке горсть зиры, солим и тщательно перемешиваем.
На порционную тарелку выкладываем морковное пюре и кусочки мяса с вишней
Приятного аппетита!