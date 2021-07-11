«Блюдо с давней историей»: Антонова поделилась секретом малинового крамбла

Наталья Антонова продолжает радовать своих подписчиков новыми рецептами, которые готовит сама. На этот раз она решила сделать сладкий десерт из свежих ягод с заморским названием крамбл. Способом приготовления поделилась в своем Instagram.

«Крамбл — блюдо с давней историей, родиной которого принято считать Великобританию. Этот вид выпечки получил широчайшее распространение во многих странах», — написала Антонова.

Ингредиенты: 500 г свежей малины, 200 г сахара, 30 г кукурузного крахмала, 130 г сливочного масла, 200 г просеянной муки.

Способ приготовления: ягоды перемешать со 100 г сахара и кукурузным крахмалом. Отдельно до крошки перемешать еще 100 г сахара, масло, которое было в холодильнике, и муку. Выложить ягоды в форму, сверху втереть полученную крошку, разравнять и отправить в духовку, разогретую до температуры 180 градусов на 35 минут. При подаче остудить.

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