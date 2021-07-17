Три блюда из полезнейшего шпината

Оладушки со шпинатом
НАДО (на 3 порции): 200 мл ряженки · 150 г шпината · 2 яйца · 200 г муки · 1 ст. ложка сахара · 1 щепотка соли · 1 ч. ложка соды · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Листья шпината моем, промокаем бумажным полотенцем, произвольно режем или рвем.
- В миску наливаем ряженку, добавляем соль, сахар, соду, перемешиваем.
- Добавляем шпинат и пробиваем погружным блендером до однородности.
- Яйца слегка взбиваем и добавляем в миску.
- Постепенно вводим просеянную муку.
- Жарим на разогретой сковороде на масле на среднем огне с двух сторон до румянца, выкладываем на бумажное полотенце, подаем со сметаной или греческим йогуртом.
Спанакопита
Традиционный греческий пирог на основе готового теста фило.
НАДО (на 6 порций): 400 г теста фило (1 упаковка) · 400 г свежего шпината · 300 г сыра фета · 1 большой пучок зеленого лука · 1 средний пучок укропа · 2 яйца · масло оливковое для смазывания слоев · 1 щепотка мускатного ореха · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
- Вынимаем фило из морозильника.
- Мелко режем лук и укроп.
- Шпинат моем, промокаем бумажным полотенцем, мелко режем ножом.
- Фету крошим руками.
- В миске взбиваем яйца со щепоткой соли и мускатным орехом.
- Смешиваем шпинат, лук, укроп и яйца, добавляем фету. Перемешиваем.
- Фило разворачиваем и разрезаем поперек на две неравные части — одна должна быть в два раза меньше другой. Меньшую часть накрываем влажным полотенцем, чтобы не высохло. Большие пласты поочередно выкладываем в форму так, чтобы края свисали с бортиков. Слои промазываем оливковым маслом.
- Выкладываем начинку и накрываем двумя листами теста меньшего размера, также промазывая их маслом. Свисающие края подворачиваем и сверху выкладываем оставшиеся маленькие листы.
- Выпекаем 40 минут при 180 °С.
Салат со шпинатом и индейкой
НАДО (на 6 порций): 300 г филе индейки или курицы (можно взять готовое копченое) · 150 г свежего шпината · 10 — 12 помидорок черри · 1 огурец · 1 яблоко · 2 ч. ложки сока лимона · 20 г кунжута · 20 г оливкового масла · соль-перец · сухой карри по вкусу.
ГОТОВИМ:
- Варим филе, охлаждаем, рвем на волокна, обжариваем на небольшом количестве масла до золотистости, добавив специи (если филе готовое копченое, просто режем его кубиком).
- Огурец режем полукольцами.
- Шпинат моем, сушим, рвем листья на кусочки.
- Яблоко чистим, режем кубиками, сбрызгиваем лимонным соком.
- Черри режем на четвертинки.
- Семена кунжута поджариваем 1 — 2 минуты на сухой сковороде.
- Смешиваем в салатнице все ингредиенты, заправляем оливковым маслом, посыпаем кунжутом.