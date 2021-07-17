Три блюда из полезнейшего шпината

Оладушки со шпинатом

НАДО (на 3 порции): 200 мл ряженки · 150 г шпината · 2 яйца · 200 г муки · 1 ст. ложка сахара · 1 щепотка соли · 1 ч. ложка соды · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Листья шпината моем, промокаем бумажным полотенцем, произвольно режем или рвем. В миску наливаем ряженку, добавляем соль, сахар, соду, перемешиваем. Добавляем шпинат и пробиваем погружным блендером до однородности. Яйца слегка взбиваем и добавляем в миску. Постепенно вводим просеянную муку. Жарим на разогретой сковороде на масле на среднем огне с двух сторон до румянца, выкладываем на бумажное полотенце, подаем со сметаной или греческим йогуртом.

Спанакопита

Традиционный греческий пирог на основе готового теста фило.

НАДО (на 6 порций): 400 г теста фило (1 упаковка) · 400 г свежего шпината · 300 г сыра фета · 1 большой пучок зеленого лука · 1 средний пучок укропа · 2 яйца · масло оливковое для смазывания слоев · 1 щепотка мускатного ореха · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

Вынимаем фило из морозильника. Мелко режем лук и укроп. Шпинат моем, промокаем бумажным полотенцем, мелко режем ножом. Фету крошим руками. В миске взбиваем яйца со щепоткой соли и мускатным орехом. Смешиваем шпинат, лук, укроп и яйца, добавляем фету. Перемешиваем. Фило разворачиваем и разрезаем поперек на две неравные части — одна должна быть в два раза меньше другой. Меньшую часть накрываем влажным полотенцем, чтобы не высохло. Большие пласты поочередно выкладываем в форму так, чтобы края свисали с бортиков. Слои промазываем оливковым маслом. Выкладываем начинку и накрываем двумя листами теста меньшего размера, также промазывая их маслом. Свисающие края подворачиваем и сверху выкладываем оставшиеся маленькие листы. Выпекаем 40 минут при 180 °С.

Салат со шпинатом и индейкой

НАДО (на 6 порций): 300 г филе индейки или курицы (можно взять готовое копченое) · 150 г свежего шпината · 10 — 12 помидорок черри · 1 огурец · 1 яблоко · 2 ч. ложки сока лимона · 20 г кунжута · 20 г оливкового масла · соль-перец · сухой карри по вкусу.

ГОТОВИМ:

Варим филе, охлаждаем, рвем на волокна, обжариваем на небольшом количестве масла до золотистости, добавив специи (если филе готовое копченое, просто режем его кубиком). Огурец режем полукольцами. Шпинат моем, сушим, рвем листья на кусочки. Яблоко чистим, режем кубиками, сбрызгиваем лимонным соком. Черри режем на четвертинки. Семена кунжута поджариваем 1 — 2 минуты на сухой сковороде. Смешиваем в салатнице все ингредиенты, заправляем оливковым маслом, посыпаем кунжутом.

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