Главный шеф-повар СТС показал рецепт вкусных кавказских лепешек с картошкой и сыром для пикника

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 334 рубля.

Ингредиенты:

картофель — 300 г (13 р.)

сулугуни — 300 г (217 р.)

пшеничная мука — 490 г (24 р.)

сливочное масло — 70 г (47 р.)

кефир — 250 г (16 р.)

яйцо — 1 шт. (7 р.)

сода — ½ ч. ложки (1 р.)

укроп — 5 г (2 р.)

сметана — 2 ст. ложки (7 р.)

Итого: 4 хычина = 334 р., 1 хычин = 83 р.

Приготовление:

Смешиваем кефир, яйцо, соду и перемешиваем руками.

Постепенно всыпаем муку и доводим до однородной массы.

Добавляем в тесто растопленное сливочное масло (40 г) и замешиваем руками тесто. Отправляем тесто в миску, накрываем полотенцем и даем настояться 15 минут.

Варим картошку и делаем из нее пюре.

Добавляем тертый на крупной терке сулугуни, в соотношении с картофелем 1 к 1. Укроп.

На стол насыпаем 20 г муки на подпыл, отрываем небольшой кусочек теста и раскатываем скалкой в небольшой кружочек.

В центр кружочка кладем шарик начинки – так, чтобы начинки было больше, чем теста. Скрепляем в центре тесто, лишнее тесто на верхушке отрываем, подсыпаем мукой сверху и раскатываем тесто с начинкой в тонкий блинчик, так чтобы подходил по периметру сковороды.

Отправляем хычин на разогретую сухую сковороду и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Как только перевернутый хычин надулся, протыкаем в центре вилкой, чтобы сдуть воздух.

Таким образом сделать еще 3 хычина, добавив на подпыл еще 20 г муки.

Готовые хычины перекладываем на тарелку и каждый смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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