Есть секрет: как правильно и вкусно закоптить скумбрию на мангале

На три порции у главного шеф-повара СТС ушло 273 рубля.

Ингредиенты:

скумбрия целая охлажденная — 3 шт. (231 р.)

чеснок — 2 зубчика (2 р.)

щепа яблоневая для копчения — 100 г (4 р.)

соль

подсолнечное масло для смазывания фольги

Подавать со свежими сезонными овощами

Итого: 3 копченые скумбрии = 273 р., 1 копченая скумбрия = 91 р.

Приготовление:

Готовим слой плотной фольги (или несколько слоев тонкой фольги) с запасом для длины рыбы.

На фольгу насыпаем ровный слой щепы, слегка взбрызгиваем водой и покрываем сверху еще одним слоем фольги, проделываем несколько дырочек в центре фольги. Верхнюю фольгу смазываем 10 мл подсолнечного масла.

Совет от шефа: «Щепу взбрызнуть водой для того, чтобы получился нужный объем дыма для копчения».

Скумбрию потрошим, внутри делаем надрезы по кости (но не до конца) по всей длине и у головы, чтобы легко ее развернуть. Солим внутри и снаружи.

Перекладываем скумбрию на фольгу в развернутом виде разрезом вниз и рядом проделываем еще дырочки, чтобы выходил дым. Сверху накрываем рыбу слоем фольги и аккуратно закручиваем края, не в натяг, а так чтобы внутри было свободное пространство.

Отправляем рыбу на разогретые угли, через минуту (когда пойдет дымок) перекладываем в фольге на решетку и коптим около 8-10 минут до готовности. В конце делаем большие отверстия в фольге, чтобы она спокойно доходила еще несколько минут.

Совет от шефа: «Если рыба расходится по волокнам при легком нажатии — скумбрия готова».

Приятного аппетита!

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