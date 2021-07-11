Есть секрет: как правильно и вкусно закоптить скумбрию на мангале

Ингредиенты:
- скумбрия целая охлажденная — 3 шт. (231 р.)
- чеснок — 2 зубчика (2 р.)
- щепа яблоневая для копчения — 100 г (4 р.)
- соль
- подсолнечное масло для смазывания фольги
- Подавать со свежими сезонными овощами
Итого: 3 копченые скумбрии = 273 р., 1 копченая скумбрия = 91 р.
Приготовление:
Готовим слой плотной фольги (или несколько слоев тонкой фольги) с запасом для длины рыбы.
На фольгу насыпаем ровный слой щепы, слегка взбрызгиваем водой и покрываем сверху еще одним слоем фольги, проделываем несколько дырочек в центре фольги. Верхнюю фольгу смазываем 10 мл подсолнечного масла.
Совет от шефа: «Щепу взбрызнуть водой для того, чтобы получился нужный объем дыма для копчения».
Скумбрию потрошим, внутри делаем надрезы по кости (но не до конца) по всей длине и у головы, чтобы легко ее развернуть. Солим внутри и снаружи.
Перекладываем скумбрию на фольгу в развернутом виде разрезом вниз и рядом проделываем еще дырочки, чтобы выходил дым. Сверху накрываем рыбу слоем фольги и аккуратно закручиваем края, не в натяг, а так чтобы внутри было свободное пространство.
Отправляем рыбу на разогретые угли, через минуту (когда пойдет дымок) перекладываем в фольге на решетку и коптим около 8-10 минут до готовности. В конце делаем большие отверстия в фольге, чтобы она спокойно доходила еще несколько минут.
Совет от шефа: «Если рыба расходится по волокнам при легком нажатии — скумбрия готова».
Приятного аппетита!