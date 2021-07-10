Шеф-повар СТС показал, как правильно приготовить настоящий сочный плов на костре

На 15 порций у Александра Бельковича ушло 1451 рублей.

Ингредиенты:

баранина лопатка — 1 кг (700 р.)

бараний курдюк — 70 г (39 р.)

рис для плова — 2 кг (233 р.)

лук репчатый — 1 кг (30 р.)

морковь — 1 кг (80 р.)

чили перец красный — 2 шт. (34 р.)

чеснок — 5 головок (48 р.)

изюм белый светлый — 100 г (35 р.)

барбарис — 20 г (46 р.)

смесь специй для плова — 50 г (47 р.)

зира — 1,5 ст. ложки (24 р.)

растительное масло — 150 мл (15 р.)

вода — 1,5 л

соль

Итого: 15 порций плова = 1451 р., 1 порция плова = 97 р.

Приготовление:

Ставим казан на сильный огонь.

Курдюк нарезаем крупными кусками и отправляем в казан. Ждем, когда он потемнеет и уменьшится в размере. Затем вытаскиваем, нам нужен будет только жир.

Совет от шефа: «Курдючный жир – основа плова».

Переходим к баранине. Режем крупными кусками и отправляем первую часть мяса в казан к курдючному жиру.

Затем вытаскиваем обжаренное мясо и отправляем вторую часть мяса, а затем убираем вторую партию мяса в миску к первой партии.

Совет от шефа: «Мясо надо обжаривать частями, чтобы поддерживать температуру жира».

В казан к курдючному жиру вливаем 150 мл подсолнечного масла.

Чистим лук и нарезаем тонкой соломкой, отправляем в казан и обжариваем до золотистого цвета. Туда же – порезанную соломкой морковь.

Как только овощи обжарились – добавляем к ним мясо, вливаем 500 мл воды, когда вода начнет закипать, влить частями еще 500 мл воды. Мясо после закипания кипятить в течение 15 минут, подливая воду по необходимости.

Совет от шефа: «Мясо взрослого барашка нужно томить 30 минут, периодически подливая воду. Мясо молодого барашка довести до кипения и кипятить 5 – 10 минут».

Далее добавляем к мясу и овощам смесь для плова, зиру и тушим 5 минут. Закидываем барбарис и изюм, добавляем несколько больших щепоток соли и тщательно перемешиваем.

Неочищенные головки чеснока отправляем в казан, равномерно распределив по поверхности.

Вливаем еще 500 мл воды и кипятим еще 5 минут.

Далее берем рис. Тщательно промываем его водой и засыпаем в казан, распределяя по всй поверхности. Сверху выкладываем чеснок и перец чили.

Казан накрываем крышкой и томим еще 25 минут на слабом нагреве. Когда рис начнет прилипать к стенкам казана – плов готов. Готовый плов отставить в сторону настаиваться на 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!

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