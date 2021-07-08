Пельмешки с креветками: Утяшева и Барановская приготовили дим-самы

8 июля вышел новый выпуск YouTube-шоу «Дерзкая готовка», в котором Ляйсан Утяшева и Юлия Барановская приготовили дим-самы с креветками и шпинатом. Телезвезды признались, что у них мизерный опыт в создании этого китайского угощения, но в конце у них получились довольно вкусные «пельмешки».

Ингредиенты: 150 граммов креветок; 10 граммов шпината; 160 граммов рисовой муки; 100 мл кипятка; 60 граммов крахмала; 5 граммов красного лука; соевый соус и сок лайма.

Муку и крахмал нужно залить кипятком, замесить и дать тесту «отдохнуть» 20 минут. Для начинки нарезаем креветки, лук и шпинат, перемешиваем их и добавляем сок лайма. Далее как в пельменях — раскатываем тесто и лепим «конвертики» с начинкой внутри.

Затем в разогретую сковороду наливаем воду, добавляем соль и каплю растительного масла, выкладываем туда дим-самы и оставляем их тушиться под крышкой, убавив огонь. Когда тесто станет прозрачным — блюдо готово. Употреблять рекомендуется, отдавая дань традии, с соевым соусом.

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