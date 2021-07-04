«Это очень вкусно!»: Антонова рассказала, как быстро испечь хачапури

Довольно часто актриса Наталия Антонова радует своих фанатов в Instgram новыми рецептами, блюда по которым готовит сама. На этот раз звезда решила порадовать домашних грузинской кухней и испекла хачапури.

«Это очень вкусно!» — написала Антонова.

Ингредиенты: 200 мл молока, яйцо, чайная ложка разрыхлителя, 160 гр муки, 300 гр сыра, щепотка соли.

Способ приготовления: 200 мл. молока и яйцо взбить миксером, добавить чайную ложку разрыхлителя без горки, 160 гр. просеянной муки, щепотку соли, взбить массу и добавить сыр, предварительно потертый на крупной терке. Перемешать. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом, вылить массу, разровнять.

Выпекать под крышкой минут десять на среднем огне, следить, чтобы не пригорел. После того, как низ зарумянится, перевернуть уже на другую такую же приготовленную сковороду, смазанную сливочным маслом и выпекать еще под крышкой десять минут.

Смотрите также: