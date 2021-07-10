Что приготовить, если свежая клубника в вас уже не лезет

Холодный клубничный суп с мятой

НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 1 лайм или лимон · 20 г листьев свежей мяты · 20 г свежего зеленого базилика · 250 мл шампанского* · 1 ч. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1. Клубнику моем, удаляем плодоножки, перекладываем в блендер, добавляем мяту, базилик, сахар и пробиваем до однородности.

2. Перекладываем пюре в миску, добавляем шампанское, тщательно перемешиваем.

3. Подаем в бульонных чашках или коньячных бокалах, украсив листиками мяты и четвертинками клубники.

*Для безалкогольного варианта используйте минералку.

Творожная запеканка

НАДО (на 2 порции): 300 г творога · 1 яйцо · 50 г сахара · 2 ст. ложки муки · 1/4 ч. ложки ванилина · 5 — 7 клубничин · 5 г сливочного масла (для смазывания формы) · сметана для подачи по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Небольшую форму смазываем маслом.

2. Взбиваем яйцо с сахаром и ванилином.

3. Добавляем творог, перемешиваем, пробиваем погружным блендером до однородности.

4. Клубнику моем, удаляем листики, сушим бумажным полотенцем, режем пластинками.

5. Половину творожной массы выливаем в форму, выкладываем половину клубники. Выливаем остаток массы.

6. Выпекаем 25 минут при температуре 200 °С.

Пудинг с чиа и клубникой

НАДО (на 2 порции): 100 г клубники · 200 мл молока · 30 г семян чиа · 1 ст. ложка меда · веточка мяты.

ГОТОВИМ:

1. 2/3 чистой клубники без хвостиков пробиваем в блендере с медом.

2. Добавляем молоко, взбиваем минуту.

3. Добавляем семена чиа, перемешиваем и ставим в холодильник на 6 часов (или на ночь). За это время семена набухнут и смесь превратится в пудинг.

4. Раскладываем пудинг по стаканам ложкой, украшаем ломтиками оставшейся клубники и листиками мяты.

5. Даем запеканке остыть. Нарезаем на порции, сверху кладем немного сметаны и украшаем оставшимися ломтиками клубники.

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