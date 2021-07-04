«Вам понравится»: Зара поделилась рецептом освежающего свекольника

Исполнительница Зара разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором показала один из любимых супов для жаркого лета. Примечательно, что главным ингредиентом блюда стала свекла.

Артистка взяла свеклу, картофель, шпинат, лимон, зубчик чеснока, огурцы, редис, зеленый лук, укроп, яйца куриные и перепелиные, мясо индейки. А для заправки певице понадобились хрен, горчица и сметана.

«Принимаю эстафету от моей подруги Маргариты Симоньян. Готовим самое подходящее блюдо для летнего и жаркого дня — освежающий свекольник! Знаю, у каждой хозяйки свой особенный рецепт. Не претендую на оригинальность, но все же, надеюсь, мой рецепт вам понравится», — отметила Зара.

Знаменитость отварила свеклу и сняла с нее шкурку. Далее знаменитость нарезала овощи кубиками. Затем она залила свеклу кипяченой водой. Сюда же Зара добавила сок из половинки лимона.

Потом артистка мелко нарезала огурец, редис, лук и укроп. А затем певица сварила картофель в мундире, очистила его и нарезала.

К слову, Зара не стала добавлять в суп колбасу. Вместо этого она отдала предпочтение диетическому мясу индейки. Зара нарезала ее тонкими ломтиками и обжарила на растительном масле. Предварительно посолив и поперчив мясо.

Индейку Зара порезала на кубики и добавила к овощам и яйцам, а затем приступила к заправке. Для этого взяла хрен, сметану, горчицу и положила получившийся концентрат к заправке и свекольной воде. Для украшения Зара использовала яйца перепелки, шпинат и зелень.

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