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Майонез обязателен: как вкусно маринует куриный шашлык Константин Ивлев

Шеф-повар утверждает, что блюдо получается мягким и очень аппетитным.

Майонез обязателен: как вкусно маринует куриный шашлык Константин Ивлев
Константин Ивлев. Фото: instagram.com/ivlevchef/

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel раскрыл секрет фирменного шашлыка из куриной грудки. Оказалось, что знаменитый телеповар вовсе не против такого популярного ингредиента для маринада среди россиян, как майонез. Однако главная изюминка блюда – соус «сладкий перец чили».

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., майонез – 40 г, соус «сладкий чили» – 20 г, соль, перец – по вкусу.

Константин Ивлев
Константин Ивлев. Кадр из YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel

Смешать майонез, соус чили, посолить поперчить. Нарезать филе курицы довольно мелко, распределить по кусочкам равномерно маринад.

Оставить в составе минут на 10, нанизать кусочки на деревянные палочки. Пожарить на углях или в гриле до готовности. Шашлык, приготовленный таким способом, получается мягким, ароматным. Кроме того, маринуется и запекается очень быстро.

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