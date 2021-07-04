Майонез обязателен: как вкусно маринует куриный шашлык Константин Ивлев

Шеф-повар утверждает, что блюдо получается мягким и очень аппетитным.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Сhannel раскрыл секрет фирменного шашлыка из куриной грудки. Оказалось, что знаменитый телеповар вовсе не против такого популярного ингредиента для маринада среди россиян, как майонез. Однако главная изюминка блюда – соус «сладкий перец чили».

больше по теме Юные стиляги: Климова показала сыновей от Петренко с новыми прическами Матвей и Корней отрастили волосы и стали похожи на солистов The Beatles.

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., майонез – 40 г, соус «сладкий чили» – 20 г, соль, перец – по вкусу.

Смешать майонез, соус чили, посолить поперчить. Нарезать филе курицы довольно мелко, распределить по кусочкам равномерно маринад.

Оставить в составе минут на 10, нанизать кусочки на деревянные палочки. Пожарить на углях или в гриле до готовности. Шашлык, приготовленный таким способом, получается мягким, ароматным. Кроме того, маринуется и запекается очень быстро.

Смотрите также