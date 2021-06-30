Румяные, пышные: Симоньян рассказала, как делает пирожки с начинкой из остатков на столе

Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками фирменным рецептом пирожков. Тесто получается воздушным, мягким, а выпечка румяной.

«Пирожки летом мы делаем, чтобы не выкидывать остатки того, что жарили на мангале. Все, что вчера не доели, перемалываем и обжариваем с луком — это наша начинка. Мясо, рыба, картошка — что угодно», — рассказала она в личном блоге.

Для теста слегка нагреть 200 мл молока и 100 мл сливок любой жирности, добавить ложку сахара и быстродействующие дрожжи — количество можно определить на упаковке. Оставить на 15 минут, чтобы поднялось.

Добавить в состав два желтка и 40 г растопленного сливочного масла, перемешать. Всыпать 500 г муки и щепотку соли. Если тесто кажется слишком липким, не добавлять больше муки, а просто вымесить еще немного.

Поместить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть и оставить в теплом месте на 1—1,5 часа, чтобы поднялось. Далее разделить тесто на шарики, размять, вылепить пирожки с начинкой и оставить еще на 20 минут уже на противне.

Затем смазать пирожки яйцом с молоком и отправить в разогретую духовку (200 градусов) минут на 20.

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