«Тесто, как у сдобной булочки»: как готовит пирожки с мясом Наталия Антонова

В начинку можно положить и другие ингредиенты.

Наталия Антонова в личном блоге поделилась фирменным рецептом пирожков с мясом, которые любят ее дети. «Тесто, как у сдобной булочки», — сказала про них актриса.

Итак, необходимо достать из холодильника 180 граммов сливочного масла. 3 яйца взбить миксером. Взять 200 граммов сахара, отделить от них 3 столовые ложки и убрать в сторону, остальное высыпать в яйца. В 250 миллилитрах теплой воды растворить 3 столовые ложки сахара, чайную ложку соли, 100 граммов живых дрожжей или 35 граммов сухих, муку.

«Муки добавить, столько, чтобы смесь получилась, как на густые оладьи и поставить подходить, (всего муки нам потребуется 800 граммов -1 килограмм)», — прокомментировала Наталия.

Когда смесь подойдет, вылить ее в большую кастрюлю, добавить 250 миллилитров воды, яичную смесь, которую мы взбивали миксером с сахаром и постепенно всыпать уже заранее просеянную муку порциями, перемешивая. Тесто не должно быть крутым. Добавить 100 граммов растительного масла. Вымесить. Сливочное масло комнатной температуры нарезать кусочками и вмешать руками в тесто. Поставить тесто подходить. Оно должно хорошо подняться.

Начинка на пирожки может быть любой. Антонова делала ее из мяса.

Говядину отварить, прокрутить через мясорубку. Обжарить отдельно лук, порезав его крупно, смешать с мясом и посолить по вкусу.

Выпекать пирожки в разогретой духовке при температуре 190 градусов 35-40 минут.

Через 15 минут, когда пирожки чуть зарумянятся, их нужно вытащить и смазать желтком, затем отправить допекаться. Проверять готовность шпажкой.

«Не осаживайте тесто, когда оно подойдет, а отщипывайте кусочек, формируйте кусочек теста руками и лепите пирожки, я леплю их как пельмешки, потом закрепляю с боков и укладываю вниз скрепленной стороной», — посоветовала актриса.

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