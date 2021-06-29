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Алексей Зимин показал, как готовить пирог-змейку с творожным сыром

Рецепт принадлежит израильской кухне.

Алексей Зимин показал, как готовить пирог-змейку с творожным сыром
Пирог-змейка из передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Фото: кадр из эфира канала НТВ.

В программе «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ рассказали о том, как быстро приготовить вкусный творожный пирог-змейку, характерный для израильской кухни.

Ингредиенты:

  • тонкое, как бумага, тесто филло;
  • 50 граммов сливочного масла;
  • 600 граммов фруктового творожного сыра;
  • 100 граммов сахара;
  • 50 граммов кунжута
  • и апельсин.

Смешайте в миске творожный сыр, цедру и сок апельсина. Тесто разложите на столе, смажьте растопленным сливочным маслом, выложите на него творожную смесь и аккуратно распределите по всей поверхности. Сверху накройте остатками теста, сверните в длинный рулет, а потом уложите в противень в форме спирали. Промажьте получившуюся «змейку» сверху растопленным сливочным маслом, присыпьте сахаром и кунжутом. Запекайте при 180 градусах около 30 минут, пока тесто не приобретет приятный карамельно-коричневый оттенок.

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