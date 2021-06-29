Алексей Зимин показал, как готовить пирог-змейку с творожным сыром

В программе «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ рассказали о том, как быстро приготовить вкусный творожный пирог-змейку, характерный для израильской кухни.

Ингредиенты: тонкое, как бумага, тесто филло;

50 граммов сливочного масла;

600 граммов фруктового творожного сыра;

100 граммов сахара;

50 граммов кунжута

и апельсин.

Смешайте в миске творожный сыр, цедру и сок апельсина. Тесто разложите на столе, смажьте растопленным сливочным маслом, выложите на него творожную смесь и аккуратно распределите по всей поверхности. Сверху накройте остатками теста, сверните в длинный рулет, а потом уложите в противень в форме спирали. Промажьте получившуюся «змейку» сверху растопленным сливочным маслом, присыпьте сахаром и кунжутом. Запекайте при 180 градусах около 30 минут, пока тесто не приобретет приятный карамельно-коричневый оттенок.

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